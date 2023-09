Názor občana: „Přestěhování některých odborů, třeba dopravního či živnostenského na náměstí bych určitě ocenil. Měl bych to blíže než na Tabačku. Horší je to s parkováním v centru, ale to se dá také vyřešit. Třeba by město vyčlenilo pár míst omezených časem, hodina by stačila, pro občany, kteří by šli na úřad. Nebo se dá dobře zaparkovat Na Parkánech na parkovišti u hotelu Dvořák, nebo dole pod Holečkovými sady na Jordánské je parkoviště, z kterého se na Staré město dostanete do deseti minut,“ míní muž středních let z Tábora.