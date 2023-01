Rada města Tábora zřídila s účinností od 1. prvního února dvě místa asistentů prevence kriminality, a to na dobu neurčitou. Cílem je zvýšit bezpečnost ve městě.

„Dlouhodobě se zabýváme problematikou bezpečnostní situace v Táboře. Byla zřízena pracovní skupina a té se již podařilo některá navrhovaná opatření zrealizovat, například zvýšenou spolupráci romských poradců se školami, změnu kontrolních obchůzek policie,“ uvedl vedoucí táborského odboru kanceláře starosty Martin Nešuta.

Město Tábor si projekt vyzkoušelo v roce 2021, kdy zde působili dva asistenti prevence kriminality z řad romské menšiny v rámci služeb městské policie. Pracovní místa asistentů tehdy ale nebyla zřízena na dobu neurčitou, proto byl projekt zastaven.

„Asistenti nezvládli vykonávat dva pracovní poměry najednou. Když asistenti prevence kriminality v Táboře fungovali, došlo k vyřešení mnoha palčivých problémů a do současné doby jsou na jejich činnost kladné ohlasy,“ uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák. Dodal také, že jejich silnou stránkou bylo využití znalostí specifik problematických lokalit a znalosti prostředí. Působení v problémových lokalitách snížilo riziko páchání trestné činnosti, riziko vandalismu a zvýšil se pocit bezpečí.

Právě na předloňskou zkušenost město od 1. února naváže. Velitel městské policie Petr Svoboda potvrdil, že asistenty opět začlení do hlídek strážníků. Pracovat budou 40 hodin v týdnu, převážně od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Později se jejich časové nasazení může změnit či uzpůsobit. Pracovní doba asistentů může mít podle potřeb přesah také do víkendů.