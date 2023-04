Plán České pošty na uzavření tří z pěti táborských poštovních poboček vyvolal mezi Táboráky velké pozdvižení. Důrazně s ním nesouhlasí také vedení města. Zástupci radnice se rozhodli zvrátit rozhodnutí České pošty, především se jim jedná o zachování pošty ve Světlogorské ulici na sídlišti nad Lužnicí. Její služby totiž využívají obyvatelé jednoho z největších sídlišť v celém kraji.

Pošta ve Světlogorské ulici na táborském sídlišti nad Lužnicí. | Foto: Deník/Jiří Dintar

"Důrazně nesouhlasíme s neakceptovatelným záměrem na uzavření tří z pěti táborských poštovních poboček. Povedeme jednání jak s vedením České pošty, tak se Svazem měst a obcí České republiky a také s městem Sezimovo Ústí; s cílem zachování poboček na území města, zejména pobočky na sídlišti nad Lužnicí, na největším táborském sídlišti," uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Již zahájil jednání se starostou Sezimova Ústí Martinem Doležalem, sezimovoústecká radnice však podle jeho slov stále sází na možnost zřídit v lokalitě Sezimova Ústí I. místo rušené pošty pobočku Pošta Partner. "Otázkou však je, do jaké míry je to reálné, Česká pošta údajně s touto možností nepočítá," dodal Štěpán Pavlík.

Podle mluvčího pošty státní podnik nemá v plánu zřizovat další Pošty Partner. "Místo rušených poboček se Pošty Partner zřizovat nebudou, protože by to neslo další náklady, které si Česká pošta nyní nemůže dovolit nést. Proto se pobočky ruší bez náhrady. Pokud bude starosta Poštu Partner chtít provozovat, může místo pobočky, která bude ve městě fungovat nadále," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Uzavření poboček pošty v Táboře se budeme snažit zvrátit, říká starosta Pavlík

Tábor se ale nechce pošty na Sojčáku vzdát. "My se budeme snažit bojovat o pobočku ve Světlogorské ulici. Na sídlišti žije deset tisíc lidí a na všechny ostatní pobočky je to daleko, komplikace by přinášela i doprava na ostatní pobočky, nemluvě o nárůstu front u přepážek," dodal starosta.

"Zpráva České pošty vyvolala pobouření ve všech městech a obcích v celé republice. Postup bude pravděpodobně velmi koordinovaný. Budeme jednat i prostřednictvím Svazu měst a obcí. Příští, případně přespříští týden se setkáme na koordinační schůzce s pracovníky České pošty. Chceme zjistit, zda by se daly udělat ještě nějaké jiné kroky, pokud by nevyšla naše snaha o zachování pošty na sídlišti nad Lužnicí," doplnil tajemník městského úřadu Lubomír Šrámek. Dodal také, že hledají jakékoli možné cesty. "Rozhodnutí o uzavření pošty ve Světlogorské nám přijde jako velmi nekompetentní, bez znalosti místního prostředí," dodal.

Ze stávajících pěti poboček v Táboře má v plánu Česká pošta tři uzavřít. Jedná se o pobočky pošty v Chýnovské ulici v Měšicích, na Žižkově náměstí a ve Světlogorské ulici na sídlišti nad Lužnicí. Zachovány by tak měly zůstat pouze pobočky v ulici U Bechyňské dráhy v těsném sousedství vlakového nádraží a v ulici Václava Soumara na Pražském sídlišti.

Na Táborsku mají také zaniknout pošty na Husově náměstí v Sezimově Ústí a v Nádražní ulici ve Veselí nad Lužnicí. V každém z obou měst by tak zůstalo po jedné poštovní pobočce. V celých jižních Čechách jich má být zrušeno celkem 18.

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Proces má být hotový v roce 2025 a vyjít má na víc než osm miliard korun.