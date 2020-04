Přinášíme reakci syna pacientky:

"Michal Čarvaš, ředitel Nemocnice Prachatice uvádí od pondělí 30.3.2020 opakovaně v médiích informace, že „pět lékařů a třicet dva zaměstnanců z řad nelékařského zdravotnického personálu muselo vedení Nemocnice Prachatice, a.s. poslat do karantény, protože ošetřovali nebo se setkali s pacientkou, která má pozitivní test na COVID-19. Tato pacientka ležela od čtvrtka 26.3.2020 do pondělí 30.3.2020 v nemocnici v Prachaticích a skutečnost, že se setkala s pozitivně testovanou osobou, zatajila“. Za rodinu hospitalizované pacientky chci uvést tyto informace na pravou míru.

Nemocnice Prachatice uvádí, že tím hlavním důvodem, proč musí v tuto chvíli řešit rozsáhlou karanténu svých zaměstnanců je skutečnost, že pacientka úmyslně zatajila kontakt s pozitivně testovanou osobou, a proto nebyla testována dříve. Mělo jít o účast na oslavě MDŽ dne 7.3.2020. Pacientka byla hospitalizována ve čtvrtek 26.3.2020. Byla přijata s průjmy a naměřenou horečkou 40,3, byla dušná, zesláblá, dezorientovaná. V souvislosti s COVID-19 byla personálem nemocnice dotazována, zda byla v posledních 14 dnech ve styku s osobou v karanténě či s osobou s prokázanou infekcí COVID-19. Na to pravdivě odpověděla, že nebyla.

Oslava MDŽ, kde byla i COVID-19 pozitivní osoba, se konala 7.3.2020. Tato akce byla opakovaně 14.3.2020 a 16.3.2020 starostkou obce, kde se oslava konala, konzultována a řešena s Krajskou hygienickou stanicí, kdy KHS vyhodnotila, že občané, kteří se zúčastnili této akce MDŽ, NEPODLÉHAJÍ nařízené karanténě a jako rizikové se řešily pouze kontakty s infikovanou osobou, které proběhly později, až po konání akce (od 8.3.2020). Navíc na této akci nebyla v přímém kontaktu s touto osobou.

Již ve čtvrtek 26.3.2020 po přijetí měla nemocnice k dispozici telefonicky podanou informaci od rodiny pacientky, že pacientka se zúčastnila oslavy MDŽ, kde byla i COVID pozitivní osoba. Následně jí byl diagnostikován zápal plic. Test na COVID-19 jí však byl proveden až v pondělí 30.3.2020, až ve chvíli, kdy její stav byl velmi vážný a neustále se zhoršoval.

Dále pak ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš tvrdí, že „v pondělí 30.3.2020 přijali další pacientku, u které se potvrdila nákaza a že i tato pacientka zatajila kontakt s pozitivně testovanou osobou. Avšak díky investigativní práci personálu se podařilo zjistit, že jsou kamarádky ze stejné vesnice. Znaly se a v poslední době se navštěvovaly. Díky tomu, že byl personál včas upozorněn, byla pacientka neprodleně izolována.“

I zde jsou informace ne zcela pravdivé. Obě ženy se sice znaly, v kontaktu byly, jsou to sousedky. Tato druhá pacientka byla vážně nemocná a důvodem pravidelných návštěv, které trvaly již několik let, byla především pomoc (nákupy apod.) V době, kdy byla přijata do nemocnice (30. 3. 2020), nemohla vědět o prokázané nákaze „své kamarádky“. Test se potvrdil v době, kdy již v nemocnici byla a nemohla o tom vědět. Na riziko byla nemocnice v pondělí upozorněna telefonicky naší rodinou ihned poté, co jsme se dozvěděli výsledek testu a také to, že je sousedka hospitalizována.

V současné době čelí celá naše rodina nepříjemné šikaně a osočování. A to nejen z důvodu, že byl v naší rodině prokázán pozitivní případ COVID-19, ale především kvůli těmto informacím veřejně prezentovaných ze strany Nemocnice Prachatice. Osočování se týká nejen nás, ale bohužel i celé vesnice."