V listopadu se konala vnitrostranická volba předsedy Svobodných. V posledních parlamentních volbách tato strana kandidovala společně s Trikolórou a Soukromníky.

Přihlášenými kandidáty na post předsedy Svobodných byli Libor Vondráček, Jiří Kubiček a Tomáš Vochozka. Elektronické hlasování probíhalo jeden týden a skončilo v sobotu 20. 11. 2021 ve 20:00 hodin. Nejvíce hlasů získal Jihočech Libor Vondráček, dosavadní předseda. "Svobodní mi dali již podruhé svou důvěru, abych je hájil jako předseda strany. Doufám, že důvěru našich členů nezklamu a nezklamu ani všechny příznivce svobody a odpovědnosti jednotlivce v České republice," uvedl k výsledku volby Libor Vondráček.

"Tentokrát jsem v hlasování všech členů strany dostal důvěru větší než minule s celkovým počtem 84,18% hlasů," doplnil staronový předseda Svobodných. Druhý skončil zastupitel hl. m. Prahy, Jiří Kubíček s celkovým počtem 14,69% hlasů a třetí Tomáš Vochozka získal 1,13% hlasů.

Při svém kandidátském projevu Libor Vondráček zmínil, že jeho hlavní motivací při vstupu ke Svobodným byl předvídatelný program a filosofie. Následně prezentoval vizi Český sen 2035, ve kterém popsal jednotlivé oblasti života tak, jak by si představoval. "Konkrétně tuto vizi by Svobodní měli umět dokázat vysvětlit každému občanovi během 15 minut. Libor Vondráček svoje vystoupení ukončil slovy, že by chtěl žít v zemi, kde si každý řídí svůj sen, v zemi bez sociálních inženýrů," doplnil mluvčí Svobodných Milan Hejduk. Libor Vondráček je z Jindřichova Hradce a vedl na jihu Čech v parlamentních volbách koaliční kandidátku Svobodných.