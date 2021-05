Po měsíci a půl intenzivní práce dotočil filmový štáb pod vedením Jana Svěráka poslední záběr filmu Betlémské světlo. V kinech by se měl snímek objevit na jaře příštího roku. V hlavních rolích uvidíte autora předlohy Zdeňka Svěráka, Danielu Kolářovou, Terezu Rambu, Vojtěcha Kotka či Vladimíra Javorského.

Snímek Jana Svěráka Betlémské světlo podle předlohy Zdeňka Svěráka je dotočený. | Foto: Tomáš Teglý

„Přesto, že jsme točili v náročných podmínkách covidové doby, všechno nám překvapivě vycházelo,“ svěřil se režisér Jan Svěrák. „Táta hrál hlavní filmovou roli po dlouhých patnácti letech a byla radost se na něho od kamery dívat. Jestli se nám to takhle podaří i dokončit, mohl by to být krásný film,“ řekl poslední natáčecí den ve Stráži nad Nežárkou režisér.