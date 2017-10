Své první tablo získají prvňáčci ze základních škol v Soběslavi

Soběslav - Deník ve středu zveřejní nové školáčky v unikátním projektu. S Táborským deníkem získají svoje první tablo.

S novým školním rokem přichází Deník s unikátním projektem, v němž postupně představí všechny prvňáčky z republiky, tedy i Táborska. Vždy ve středečním vydání Táborského deníku najdete snímky dětí, které nyní poprvé usedly do lavic první třídy základních škol. Tuto středu se představí prvňáčci ze základních škol v Soběslavi.



Vydavatelství Vltava Labe Media vždy ve středu navýší náklad vydání TD v blízkosti školy, jejíž prvňáčci budou právě představeni. Rodiče si tak budou moci zajistit dostatečný počet výtisků, aby si originální památku mohli uchovat i prarodiče a další příbuzní prvňáčka.



Seriál bude vycházet až do konce prvního pololetí a postupně se v něm představí prvňáčci z celého okresu. Vždy s uveřejněnými fotografiemi vyjde také informace o tom, do které školy se podíváte následující středu.

Po základních školách v Soběslavi se 25. října představí prvňáčci ze základních škol v Čekanicích a Měšicích.