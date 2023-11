/ANKETA/ I když do svatého Mikuláše ještě necelý měsíc zbývá, například ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku už se představil "předvoj" v podobě krampusáků. Právě Mikuláš s čerty a andělem je v Čechách oblíbeným předskokanem Ježíška a každoročně v předvečer svého svátku, tedy 5. prosince, zjišťuje, jak moc byly děti v průběhu roku hodné.

Mikulášská nadílka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Dnes už svým způsobem nestačí se převléct za pána s bílými vousy a berlí. Profese Mikuláše a jeho doprovodu se stává velice sofistikovanou záležitostí. A na přípravy a shánění profi mikulášské družiny je nevyšší čas. Kdo letos zazvoní 5. prosince na zvonek u domovních dveří rodin s malými dětmi?

Doba, kdy se za pána s bílými vousy a berlí převlékl tatínek, je dávno pryč. Zajistit návštěvu mikulášské družiny bývá složité. Také ceny mikulášské návštěvy a následně i nadílky ve větších městech a malých obcích se diametrálně liší.

Lidé žijící na městských sídlištích často spoléhají buď na známé, studenty, nebo si zajistí návštěvu Mikuláše prostřednictvím specializované agentury. Tomu odpovídá i cenové rozpětí. Studenti většinou inkasují okolo pětistovky, agentury i desetitisíce.

Někteří pak spoléhají na mikulášské nadílky, které připravují města a obce.

A kdo byl vlastně svatý Mikuláš:

Legenda o svatém Mikuláši se vynořuje zhruba v 6. století a podle názoru některých historiků, které cituje například autorka knihy Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře Eva Večerková, se v ní propojují dvě skutečně existující osoby církevního stavu.

Vedle již zmíněného známějšího Mikuláše, biskupa z Myry, o němž se ví zhruba jen to, že žil v provincii Lykia v jižním Turecku na přelomu třetího a čtvrtého století (narodil se někdy v rozmezí let 280 až 286, zemřel údajně opravdu 6. prosince 345), je to ještě Mikuláš, biskup z Pinary, který zemřel v roce 564. O něm se toho ale ví ještě méně než o jeho starším kolegovi z Myry, takže ve všem, co se svatého Mikuláše týká, se pohybujeme jen na úrovni mýtů a legend.

Podívejte se na letošní zahájení sezóny krampusáků:

1/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 2/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 3/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 4/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 5/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 6/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 7/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 8/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 9/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 10/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 11/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 12/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 13/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 14/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 15/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 16/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 17/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 18/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 19/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 20/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 21/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 22/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 23/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě. 24/24 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Krampus Lauf ve Vyšším Brodě.

Přijde k vám letos Mikuláš? Podělte se o fotky

Jak plánujete pro děti nachystat letošního Mikuláše vy? Dáváte přednost balíčkům plným sladkostí a čokolád nebo naopak zdravější variantě plné ovoce?

Vzpomenete si na své mikulášské nadílky z dětství nebo strach z čerta chrastícího řetězem?Podělte se s námi na webeditori.jih@vlmedia.cz o své zkušenosti, vzpomínky, názory i archivní fotografie. Uvítáme i aktuální fotky vašich připravených balíčků nebo přímo mikulášské trojice, která k vám domů zavítá.