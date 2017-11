Svatý Martin přivezl na Kvildu sníh

Kvilda - Už je to tady. Cestu na Kvildu v sobotu večer zasypal sníh.

Svatý Martin letos přivezl sníh na Kvildu.Foto: Václav Vostradovský

“Pokud procházíme fotografie z loňských let, tak je to opravdu běžný jev, že se tu objevuje sníh. Můžu s tím nesouhlasit. Můžu nadávat, ale to je tak všechno. Co s tím mohu následných šest měsíců dělat,” říká Václav Vostradovský, starosta Kvildy k příjezdu svatého Martina na bílém koni na Kvildu.

Meteorologové varují, že jižní Čechy může v neděli pokrýt náledí. Tak opatrně.