Na výběr mají návštěvníci například na Špičáckém sedle. Několik let tam již můžete naskočit na klasické koloběžky a zpestřit si výlet na Černé jezero. „Zatím ještě není úplná sezona, tak lidí tolik nechodí, ale přes léto je zájem velký. Není problém si půjčit různé velikosti a máme i koloběžky se sedačkou pro malé děti. Nejvíce přichází celé rodiny, které si dělají výlet,“ řekl David Loos z půjčovny s tím, že hodina půjčení vyjde na 70 Kč, ceny se pak stupňují dle času.

Ti, kteří chtějí být u jezera rychleji a bez námahy, si mohou letos nově půjčit hned naproti elektrokoloběžku. „Hledali jsme místo, kde je asfalt a rovina, a tady nám to přišlo zajímavé. Já provozuji půjčovnu elektrokol sedm let a chtěl jsem nabídku rozšířit. V metropolích se teď hodně půjčují elektrokoloběžky, tak jsem si řekl, že by to mohlo být zajímavé i tady pro turisty. Jsme na místě druhý víkend a jsme překvapeni, že lidé chodí, což jsme rádi. Je to ale hodně závislé na počasí,“ uvedl za půjčovnu Marek Tatíček.

Za půjčení elektrokoloběžky zaplatíte 180 Kč na hodinu, druhou a další 150 Kč s tím, že je potřeba zaplatit i kauci 1000 korun, kdyby se s koloběžkou něco stalo. Toho, že by se vám elektrokoloběžka po cestě na jezero vybila se prý obávat lidé nemusí, na jedno nabití se na ní dá ujet přibližně 40 km, ale záleží na terénu a váze jezdce.

Podle Tatíčka je poslední roky obrovský zájem o elektrokola, jejichž půjčení vyjde na 690 Kč na den se zálohou 2000 Kč. Ta se dají půjčit také na areálu na Špičáku či přímo v centru Železné Rudy. Stejně tak je půjčovna například na Modravě, hned vedle informačního centra, tam se půjčovné pohybuje od 590 Kč na den s vratnou zálohou 1000 Kč.

Elektrokola jsou pro lidi výhodou. „Já osobně si elektrokolo půjčuji, protože si chci cestu přírodou užít a ne se dřít a umírat do kopců. Takhle je to pohoda a příjemný výlet a podívám se na více míst, protože nejsem tak rychle unavený. Takže za mě super. A elektrokoloběžku bych klidně taky na kratší cestu uvítal,“ uvedl turista Karel Novotný z Plzně.