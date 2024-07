Zábavu pro široké okolí přímo na návesním rybníku pořádají tradičně místní dobrovolní hasiči společně s obcí Dírná a řadou sponzorů. Plovoucí lávku na barelech, která se uprostřed zužuje v dvaceticentimetrové prkno tzv. párátko, zde nadšenci budují dočasně vždy jen pro tuto příležitost.

Letos vládli bohové

Akce je vždy tematická. Letos se organizátoři převlékli za antické bohy. Hasičská klubovna se změnila v horu Olymp ze starých řeckých bájí a pověstí, kde vládl Zeus, vodní plocha v řeku Stix, na kterou z trůnu dohlížel vládce moří Poseidon.

„Vy nebojácní hrdinové jste ve svých životech dokázali úžasné věci, ale všechno jednou končí, a tak jste se dostali až do podsvětí, kde na vás čeká poslední ale o to větší dobrodružství,“ uváděl za pořadatele Miloslav Princ v kostýmu Dia. Účastníci si na cestu od něj brali zlatou drachmu, která se stala vstupenkou do posmrtného života.

Jejich výkon pak na ostrově posoudil osobně král zemřelých Hádes a za odměnu si ti nejmenší mohli z truhlice pokladů vylovit bílou perlu. Po cestě zpět mezi božstvo, kde bylo možné hodovat ve věčné radosti a blaženosti, si mohli navíc ještě vystřelit z luku na tříhlavého psa Kerbera.

Závodníci ze řady míst

V sobotu 6. července soutěžili ženy, muži a děti nejen domácí a ze širokého okolí, zejména Soběslavi, Přehořova, Třebějic, Dírné, Dvorců, ale do temného podsvětí nebojácně vyráželi závodníci také z Českých Budějovic, Týna nad Vltavou, Doňova, Jindřichova Hradce, Starého města pod Landštejnem, Lhenic, Kamenice nad Lipou i Prahy. Našli se i tací, co své schopnosti na pohyblivé lávce vyzkoušeli poprvé.

V pořadí 11. ročník akce Suchou nohou na ostrov se konal ve Lžíně na Táborsku v sobotu 6. července. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Po vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích, v případě dospělých na čas, dostali závodníci medaile, modrá trička a věcné ceny. Děti si také mohly zařádit v připraveném skákacím hradu a užít si i malování na obličej. Lžínští dokonce podávali božskou manu, například v podobě řady specialit z grilu i různých koktejlů s čerstvým ovocem. Večer následovala taneční zábava.