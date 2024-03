První jihočeský student se přihlásil do stipendijního programu. Chce mít jistotu

Zdeněk Klásek je prvním studentem v Jihočeském kraji, který se přihlásil do stipendijního programu Ministerstva obrany. Za to, že jej ministerstvo bude během studia finančně podporovat, se zavázal k tomu, že po škole nastoupí do armády a vydrží zde alespoň dvojnásobek doby, po kterou mu bude stipendium poskytováno.

Zdeněk Klásek se podepsáním smlouvy zavázal, že po ukončení studia se stane vojákem z povolání. | Foto: Jana Samcová