Most je pro veškerou dopravu zavřený od tohoto úterý a všechny kamiony musí jezdit přes Český Krumlov, kde v pracovních dnech pořádně zahustily dopravu.

Most právě prochází plánovanou kompletní rekonstrukcí a stojí ho jen polovina. A právě na té krajnici v zatáčce strhl tento týden kamion. Na místo tak musel dorazit jeřáb s beranidlem, které do svahu zarazí ocelové larzeny neboli štětovnice.

„Teď nejsme schopni říci přesné datum, kdy bude svah hotový, mělo by to být v rádu dnů,“ přidal podrobnosti Ondřej Beneš ze stavební firmy EDIKT a. s., která opravu mostu, provádí.

Na léto a na podzim jsou naplánované ještě dvě úplné uzavírky silnice I/3: první na 19. až 23. července (od neděle do čtvrtka), druhá na 21. – 23. září 2020 (od pondělí do středy). Rekonstrukce by mě-la být hotová 1. října.