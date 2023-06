V Plané nad Lužnicí v prostorách zámeckého parku v místní části Strkov se tento víkend za podpory samosprávy koná 22. ročník Mistrovství České republiky ve stromolezení. V pěti různých disciplína měří síly nejen Češi, ale i lezci ze sedmi států Evropy.

Stromolezci z celé Evropy obsadili strkovský park. Měří síly v pěti disciplínách | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Profesionálním arboristům komplikovalo lezení v pátek nevyzpytatelné počasí, ale i tak předváděli skvělé výkony. Jejich umění přichází obdivovat také řada místních obyvatel. Kromě závodního programu jsou na místě občerstvovací stánky, či dětský koutek, nechybí ani bohatý doprovodný program. Součástí akce jsou mimo jiné ukázky dřevosochání, prezentace techniky a vybavení, jako jsou motorové a aku pily, lana, karabiny, kladky, helmy, popruhy, postroje a další pomůcky. Na závodníky, jejich doprovod i veřejnost navíc čekala i živá hudba v podobě kapel Čemušámur a Bezbuk.

Jak přibližuje garant Mistrovství České republiky ve stromolezení Jakub Fanta, do Plané se sjelo téměř šedesát nejlepších stromolezců a stromolezkyň. Ti soutěží v disciplínách práce v korunách stromů, záchrana zraněného, instalace lana do koruny, rychlostní výstup po větvích a šplh po laně. „Celý závod se dělí do dvou částí, základní kolo a finále, do finále postupuje nejlepších pět mužů a tři ženy,“ vysvětluje.

Podoba nové čtvrti Dvorce Táboráky zajímá. Radnice ji představila na besedě

Z celkových 57 účastníků, je 16 ze zahraničí a pouze čtyři ženy. „Kromě české elity, tu máme zástupce Slovenska, Maďarska, Rakousko, Francie, Polsko, Německo a Anglie,“ upřesňuje Fanta. Mimo jiné v Plané startuje také loňská mistryně světa a Evropy Jo Hedger, či loňští mistři ČR Anička Gregořicová a Jiří Voda.

Ideální lokalita

Závody jako takové se podle Fanty stávají propagací oboru a každý rok tak volí jiný kraj, ve kterém se prezentují. „Každý rok se snažíme ideálně být jinde, vždy vybíráme místo, kde máme schopného lezce, který současně dokáže zaštítit i prostory a technické zázemí,“ vysvětluje. Strkovský park se vzrostlými listnáči je pro lezení jako stvořený. „Jde o ideální lokalitu, navíc v Táboře máme skvělého kolegu a zároveň se soutěž líbila i plánskému starostovi, který akci podpořil všemi prostředky,“ naznačuje Fanta.

V plánském parku se sešli skuteční profesionálové z oboru. „Jde o lezce, pro které je to denní chleba, skuteční arboristy, které to živí. Cílem závodů je nejen výměna zkušeností, ale také jde o ucelený pohled pro veřejnost,“ popisuje s tím, že tak lidé mohou vidět, co všechno jejich práce obnáší.

Jde o simulaci skutečné práce

Každá ze soutěžních disciplín totiž simuluje skutečnou práci stromolezců. „Reálně tu nic neřežeme, při práci v korunách cinkáme pouze na zvonečky zalepenou pilkou, aby nedošlo k poškození stromů, či poranění lezce. Jedná se pouze o simulaci denní rutiny jako takové,“ dodává Jakub Fanta.

Stromy předem ořezali, připravili a zabezpečili k plnění úkolů, každý závodník musí mít podle pořadatelů stejné podmínky. „Pak se vše nachystá, umístí zvonečky, zavěsí sedmdesátikilová figurína k záchraně zraněného. Ta představuje mrtvou váhu člověka, který se jako by poranil. Zajímavostí je, že první světové závody se uskutečnili právě v záchraně zraněného, je to jedna ze stěžejních disciplín, práce stromolezce je totiž velmi specifická a riziková, a když dojde k řeznému poranění je třeba rychle jednat,“ podotýká garant mistrovství.

Čtyřicátník z Chotovin Volodymyr Bondarev dál děsí obrany soupeřů

Deštivé počasí je pro závodníky komplikací, ale jelikož se se mistrovství koná dva dny, lze s časem operovat. „Musíme sledovat počasí, tak aby byly startovní podmínky závodů ideálně podobné, nejlépe shodné pro všechny. Musíme čekat, hodnotit stav stromů, zda jsou promočené, či ne, jestli to více, či méně klouže, a tak dále,“ poznamenává Jakub Fanta.

V sobotu dopoledne stromolezci dokončí základní kolo, odpoledne se odehraje finále a ve večerních hodinách by měli přistoupit k vyhlášení výsledků.