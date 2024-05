Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) mu poděkoval, že přišel osobně a rozhodl se čelit dotazům z fóra. Přítomným zastupitelům také popsal, že jde skutečně o velké a složité téma. „V žádném případě to nepodceňujeme, nesnažíme se to přehlížet. Jsme v kontaktu s veřejností ze Stoklasné Lhoty, kde má situace vývoj,“ připomněl starosta podrobnosti týkající se nešťastné události a postřelení místního muže za předchozího provozovatele. Opakovaně také konstatoval, že na prvním místě je bezpečnost.

Střelnice je podle něj zatím staveniště. „Vše připravujeme. Bezpečnost je pro nás hrozně důležitá. Víme, co se stalo, strašně nás to mrzí. Vůbec nechápeme, jak se něco takového mohlo stát. My jsme stříleli na střelnicích po celém světě a musíme říct, že tady ta střelnice, kterou Tábor postavil před 40 lety, je jedna z nejhezčích a je škoda, že nebyla vedena nejlepším způsobem a mohlo se něco takového stát,“ hovořil o postřelení muže zbloudilou střelou v roce 2017.

Konkrétní opatření

Do objektu prý kromě jeho pořízení v dražbě a dalších oprav investoval dalších 2,5 milionu do samotného zabezpečení. Zastupitelka Alena Heršálková (Ano 2011) chtěla znát konkrétní opatření. „Mě by zajímalo, co jste udělali pro zajištění bezpečnosti, aby už nikdy nemohlo dojít k takové nešťastné události, která se tam stala,“ ptala se.

Bureš popsal fyzické překážky i opatření týkající se lidských faktorů a pohybu osob v areálu. „Důležitý je také lidský faktor a kontrola procesu střelby. Vylepšili jsme také překážky, čelní val na stometrovém dostřelišti jsme zvedli na maximální výšku, kterou nám umožnilo stavební povolení, clony zabraňující přestřelení nad střelištěm jsme vylepšili neprůstřelným plechem,“ jmenoval majitel střelnice.

Zdroj: Záznam části živého vysílání města Tábor

Další zárukou bezpečnosti má být provozní řád vytvořený soudním znalcem v oboru balistiky Janem Komendou. „Například, když bude střílet člověk bez zbrojního průkaze, může jen na základní palební čáře a jen pod dozorem kvalifikovaného instruktora. Dřív mohl jen pod dozorem kohokoliv se zbrojním průkazem,“ uvedl Vítězslav Bureš.

Střelnice už má nové webové stránky, pod názvem Střelecké centrum Tábor, tam si lze přečíst novinky a aktuální informace. V anketě Deníku, kde jsme se čtenářů ptali, zda souhlasí s obnovou provozu, bylo 91 procent hlasujících pro a 8 procent proti (uděleno bylo celkem 1015 hlasů).