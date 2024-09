Jak informoval místostarosta Martin Mareda (Česká pirátská strana), žádost vlastník odůvodnil tím, že je majitelem a budoucím provozovatelem nové střelnice. „Majitel Vítězslav Bureš argumentuje také tím, že zmiňované pozemky jsou součástí oploceného areálu. Dříve byly, a to do 14. května letošního roku, platně pronajaty smlouvou původnímu vlastníkovi za účelem rekonstrukce ochranného valu. Pronájem pozemků jsme ale ukončili dohodou,“ vysvětloval s tím, že žadatel aktuálně upřednostňuje odkup.

Revize provozního řádu

Za osadníky a občanské sdružení spolek Stoklasná Lhota vystoupila obyvatelka Zuzana Koukalová a informovala přítomné o vývoji kolem střelnice. „Záměr neprodat kvituje. Nový provozní řád střelnice má vytyčený ohrožený prostor, a tudíž i areál střelnice tak, že vůbec uváděné pozemky nepotřebuje,“ zmínila s tím, že žadatel se k tomu postavil tak, že v podstatě pronájem ani nákup není nutný.

Koukalová osvětlila pohnutky občanské iniciativy, osadního výboru i jejich spolku v několika minutách. „Od dubna letošního roku je na policii vedeno řízení o povolení provozu střelnice v Čekanicích, naším účelem není bránit v podnikání a fungování střelnice, ale provoz musí být jednoznačně bezpečný pro své okolí, o čemž vedou i balistici spor,“ upozornila.

Obyvatelé nechali totiž zpracovat revizi provozního řádu střelnice soudním znalcem v oboru. „Některé věci byly upraveny, ale hlavní bezpečnostní riziko zůstává. A to je využívání kovových terčů a možné úniky střel,“ upřesnila Zuzana Koukalová.

Možnosti řešení do budoucnosti

Požádala také o aktivní účast města při řešení této otázky, například tím, že navýší rozpočet příměstské části na zadání revizního znaleckého posudku nebo jeho zadání přímo městem. „A to i v případě povolení provozu policejním prezidiem. Jde nám o tu nevyřešenou bezpečnostní otázku týkající se kovových terčů,“ zopakovala.

Chtějí, aby město prověřilo původní kolaudační rozhodnutí z 80. let a zvážilo možnosti trvalého řešení. „Například iniciovalo změnu územního plánu s požadavkem alespoň na polokrytý typ střelnice, nebo se jako účastník řízení zasadilo o trvalý zákaz kovových terčů,“ naznačovala.

Uváděla také, že nevhodnost těchto pomůcek uvádí už posudek provozního řádu, ale majitel odmítl znalce vpustit na prověření stavu přímo do areálu. „V dubnu jsme uzavřeli s provozovatelem dohodu, že výstup z revize, kterou realizujeme na vlastní náklady, budou obě strany respektovat. To se však nestalo,“ uvedla Zuzana Koukalová.

Revizní znalec chtěl zpracovat posudek dle legislativy, ale nebyl vpuštěn na území střelnice. „Jde o jediný způsob, jak napadnout správnost dokumentu, provozního řádu zpracovaného jiným znalcem,“ podotkla. „Osobní návštěva, aby mohl zkontrolovat stav a balistické prvky, i poskytnutí potřebných dokumentů (pozn. red. aktuálního provozního řádu a projektové dokumentace skutečného provedení střelnice) mu byly odepřeny,“ upřesnila Koukalová.

Navíc kvůli procesní chybě nemůže poptaný revizní znalec nakonec znalecký posudek vyhotovit. „Nevíme, jak odvolání posoudí policejní prezidium. Nicméně vnímáme to jako nevyřešený spor mezi balistiky. Stále existují pochybnosti, mělo by proto být rozhodováno na základě bezpečnosti. Problém je v tom, že i tehdejší střelnice měla platné dokumenty a razítka, i tak docházelo k četným unikům střel do okolí,“ připomněla s tím, že některé jsou zaprotokolované policií, správci elektrického vedení vysokého napětí a některé nebyly lidmi nikdy hlášeny.

Střelnice v Čekanicích má nového majitele, který chce zahájit provoz, k větší bezpečnosti začal na místě dělat úpravy. Prý neunikne už ani kulka. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Podle Koukalové docházelo k porušování provozního řádu bývalým provozovatelem, chyběly dostatečná bezpečnostní opatření a šlo o výsledek rizika, které u otevřených střelnic připouští zákon. „To je nepřípustné, když hlavní směr střely směřuje na vesnici,“ konstatovala s tím, že poslední místní šetření se konalo v pondělí 26. srpna, ani tehdy znalce pověřeného zmocněním za účastníka řízení na pozemky nevpustili. „Bohužel se nikdo neúčastnil ani za město a zmocněného znalce nám vyloučili pro podjatost, což nikdo nemohl tušit,“ řekla Zuzana Koukalová.

Město chce pomoc, pozemky neprodá

Starosta Štěpán Pavlík (2020) připomněl, že se snaží nepodcenit žádný detail. „Hlasujeme o záměru prodeje v negativním tvaru, tam si myslím, že jsme ve shodě,“ dodal. „Problematiku máme na zřeteli, zamýšlíme, co pro to město může ještě udělat a na co má kompetence,“ zmínil.

Slíbil také spoluúčast na dokončení oponentního revizního posudku. „Svou žádost, prosím, písemně adresujte naší městské právničce,“ dodal starosta s tím, že i rada města doporučila neschválit žádost o prodeji. S neprodáním městských pozemků soukromému vlastníkovi střelnice v Čekanicích nesouhlasili všichni přítomní, celkem 25 zastupitelů.