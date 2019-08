V sobotu 17. srpna hostil hrad Choustník Středověké slavnosti. Zříceninu hradu navštívilo na tisíc lidí.

Podle místostarosty obce Choustník Radima Jindry šlo o pátý ročník obnovených slavností. „Mám radost, když vidím, že slavnosti splnily účel. Počasí nám přeje, lidé si to užívají, co víc si přát,“ vyjádřil se. Speciálně poděkoval obyvatelům obce, kteří se na přípravě akce podíleli. „Dík patří sboru dobrovolných hasičů a dalším desítkám dobrovolníků, bez nichž by se slavnosti neobešly,“ dodal.

Velkému zájmu publika se těšil sokolník Procházka, který sem přijel ukázat své sovy a dravce, mezi nimiž nechyběl ani drobný kulíšek nebo majestátní orel, který v návštěvnících vzbuzoval náležitý respekt.

Premiérově na slavnostech vystoupila skupina Bohemian Bards. „Jde o středověkou hudbu v novém hávu,“ zmínil Radim Jindra.

Malému návštěvníkovi Jiřímu se líbily ukázky sov. „Nejlepší byl kulíšek, toho jsem si i pohladil,“ řekl.

Na programu nechyběli ani Táborští střelci a kovář Ondra. Večer potom patřil hudebním vystoupením.

ZŘÍCENINA HRADU

Hrad Choustník byl založen ve 13. století Benešem z Choustníka. Od roku 1322 se stal strávním střediskem rozsáhlého panství pánů z Rožmberka. Na konci 16. století byl opuštěn.