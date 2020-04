Strážník Miroslav Ryba dohlíží na dodržování opatření v Táboře

/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Sedmatřicetiletý Miroslav Ryba z Tábora se vyučil elektrikářem a později si dodělal maturitu a pokračuje ve studiu vysoké školy, pracovní kariéra ho zavedla do několika odvětví. Původně IT technik několik let i podnikal, v současnosti pracuje pro městskou policii již 13. rokem. V nouzovém stavu mimo standardní práce dohlíží na dodržování vládních opatření a hlídá odběrové místo u nemocnice.

Strážníci dohlíží na odběrové stanoviště pro osoby s podezřením na nákazu koronavirem, v úředních hodinách stráží městský úřad či budou dozorovat karanténní zařízení na Blanickém předměstí. | Foto: Deník / Redakce

Práce s počítači ho po letech nenaplňovala. Potřeba profesní změny ho zavedla k městské policii, inspiroval ho kamarád. „Nástupem k táborské městské policii se vše změnilo, bylo to úplně něco jiného vyjít do ulic,“ vysvětlil. První pět let fungoval jako tzv. rajonista, kdy měl přidělený svůj okrsek. „Tam jsem zpravidla prováděl pěší pochůzky. Nyní působím v autohlídce, která zabezpečuje tísňovou linku,“ upřesnil. V kraji je 166 nakažených. Podívejte se na mapu obcí Přečíst článek › Standardně se věnuje kontrolám parkování, lidí bez přístřeší, různých objektů a třeba i odchytu zatoulaných psů a koček. „Moje specializace je odchyt zvířat, obsluha radaru na měření rychlosti a také jsem jediný strážník, který spravuje městský kamerový systém,“ pochlubil se tím, že uplatnil i své zkušenosti z IT oboru. Střeží i městský úřad Pandemie koronaviru dle jeho slov změnila náplň služby. „Dohlížíme hlavně na veřejný pořádek a řešíme časté oznámení nedodržování vládních opatření. V tomto směru jsou občané nyní vnímavější,“ zmínil. Strážníci v současnosti střeží odběrové stanoviště pro osoby s podezřením na nákazu koronavirem, v úředních hodinách stráží městský úřad či mají dozorovat karanténní zařízení na Blanickém předměstí. Speciální školení ohledně onemocnění Covid-19 neabsolvovali. „Věřím, že každý z nás ví, jak se má chovat. Již v minulosti jsme se účastnili řady školení týkajících se například zacházení s lidmi mající infekční žloutenku,“ naznačil Miroslav Ryba. Krumlovská nemocnice začíná testovat i samoplátce Přečíst článek › Strážníci dbají na zvýšení hygienu, jak v terénu, tak na služebně. „Využíváme třeba ozonovač k dezinfekci vozidel nebo našich pomůcek. Jako samozřejmost bereme neustálé používání dezinfekce na ruce,“ sdělil Miroslav Ryba. Při práci se chrání rouškami, ale disponují i dalším vybavením. „V okolí odběrového místa u nemocnice nasazujeme respirátor, mnohdy i brýle nebo štít,“ doplnil. Napjatá setkání Práci strážníka rozhodně nepovažuje za klidnou, často přichází do kontaktu s lidmi, kteří by se setkání nejraději vyhnuli a v nyní jsou setkání ještě napjatější. „Jedná se o velmi nepříjemné situace, když třeba musíte řešit opilé bezdomovce válející se před nádražím a doslova je zvedáte ze země. Nebo když potencionálně nakažení u odběrného stanoviště vystoupí ze svého auta, přijdou až k vám a mají dotazy,“ popsal zkušenosti z období nouzového stavu. Chování lidí a jejich přístup Miroslava Rybu nepřekvapuje. „Většina občanů je naštěstí rozumná a chápe nutnost dodržování pravidel. Stejně tak já nouzový stav chápu jako nutnou a prospěšnou věc,“ uvedl svůj názor. Jihočeská univerzita dostala hodnocení excellent Přečíst článek › Vidina lepších zítřků Ze strany rodiny má velkou podporu. „Na druhou stranu vím, že manželka má o mne strach. Já se nejvíce bojím toho, že bych mohl své blízké díky povolání nakazit, ať už manželku, ročního syna nebo třeba rodiče,“ popsal své obavy. Jako hrdina se však necítí. „Snažím se jen zvláště v této situaci svoji práci dělat nejlépe, jak umím. Snad to všichni nějak přečkáme a postupně se vše vrátí k normálu,“ uzavřel přáním.

