Popřát jí přišel také starosta Loučovic Jan Kubík. „V mé kariéře starosty je to poprvé, co mám možnost někomu pogratulovat k tak krásnému výročí,“ řekl. „Paní Erhartová v podstatě téměř celý život prožila v Loučovicích. Pamětníci si jistě vybaví jejího manžela Viléma, který byl známý hvězdář. Dodával zrcadla pro dalekohled na Kleti a na Alpské vyhlídce si stavěl vlastní observatoř.“ Vedení obce spolu s matrikářkou jubilantce splnili její osobní přání. „Od sestřiček z domova seniorů jsme totiž zjistili, že by si paní Erhartová přála povlečení, na které je zvyklá, a svůj oblíbený hrneček na čaj,“ vysvětlil Jan Kubík. Na páteční oslavě nechyběli rodinní příslušníci oslavenkyně. Pohoštění připravil domov důchodců. „Myslím si, že nejvíce, co můžeme v takové chvíli poskytnout, je návštěva rodiny,“ byla přesvědčena ředitelka domova Renata Březinová. „Jubilantku čeká ještě jedna oslava, a to s dalšími obyvateli našeho domova. Přeji paní Erhartové hlavně hodně zdraví, aby ji neopouštěl optimismus, kterým srší. A abychom všichni konečně žili v méně komplikovanější době,“ dodala.