Kamila Hejdová ze Soběslavi vymyslela další zábavu pro malé a velké objevitele a milovníky magického Halloweenu a Dušiček. Díky její kreativitě se lze vypravit na malou hravou a lehce vzdělávací stezku odvahy.

K Mrtvole a hřbitovu v Soběslavi lze vyrazit za strašidly a zvyky kolem Dušiček | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

„Od úterý 31. října si můžete s dětmi projít březové údolí plné bubáků, kde potkáte dokonce i interaktivního kostlivce Břéťu. Stačí zatáhnout za provázek a pohybuje se,“ zve veřejnost.

Nejen strašidla ale i tradice a zvyky

Potvůrky a bubáky z atelieru Alafuki.cz umístila nejen u dětského hřiště před pivnicí Mrtvola v Mrázkově ulici, ale také do parčíku k soběslavskému novému hřbitovu. „Najdete tam mimo jiné pohyblivého netopýra, kartičky vysvětlující tradice, pranostiky a zvyky o Dušičkách z jiných zemí,“ vysvětluje Kamila Hejdová. „Ty pochází z dílny Materiálovník Pdf, pokud by měl někdo zájem o celý soubor aktivit,“ dodává.

Stezku a strašidla, která vyrobila, nechá na místě přesně týden. „Takže pokud se vydáte na hřbitov, určitě se s nimi stavte vyfotit,“ uvádí s tím, že strašidla budou lidem dělat radost do 12. listopadu, následně je Kamila Hejdová sundá.

Je to milé

A jak se to líbí místním? Zeptali jsme se maminky se šestiletou holčičkou. „Je to roztomilé, strašidla se líbí dětem a bohatě to stačí. Mě zaujaly pranostiky spojené s Dušičkami, některé jsem vůbec neznala a také informace, jak slaví tyto svátky v zahraničí, třeba v Číně,“ podělila se o svůj názor.

I Kamila Hejdová svůj počin považuje za malý ale hezký. A tak doufá, že lidé, co se přijdou podívat, nebudou zklamaní. „Jde jen o pár strašidel a šest kartiček o Dušičkách. Je to jen několik minut a nejsou zde žádné úkoly,“ podotýká skromně s tím, že časová náročnost je zhruba 30 minut a aktivity jsou vhodné pro děti s fantazií školkového věku.

Plánuje vánoční pokračování

V létě již tato maminka připravovala podobnou akci, ale s dinosaury. V budoucnu by ráda přichystala i nějakou tematickou například vánoční stezku pro širokou veřejnost.