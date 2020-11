Ve středu se uskutečnila videoporada nového hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a ředitelky Krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové se starosty a krizovými manažery obcí s rozšířenou působností. Toto online setkání navázalo na funkční tradici porad s předchozí hejtmankou Ivanou Stráskou.

Křivky šíření pandemie se lehce nadějně zplošťují, v nemocnicích postupně probíhá návrat do „necovidového“ režimu. Ta táborská je v pandemickém plánu zařazena jako jedna ze dvou infekčních nemocnic kraje, a proto je ve značném vytížení. Je nutno poděkovat všem jejím pracovníkům, ale též studentům a dobrovolníkům, kteří ji ve vrcholu náporu pacientů udrželi prospěšně provozuschopnou. Podle posledních údajů klesla nyní obsazenost pacienty s covidem o více než 30%.

Další sledovanou oblastí jsou sociální zařízení, které zahájily povinné testování. Díky velkému nasazení personálu a také za pomoci obětavých dobrovolníků se situaci zatím daří zvládat. Počet klientů a zaměstnanců nakažených či v karanténě je ustálen okolo tří desítek. Nedávné testování v azylovém domě potvrdilo všechny klienty negativní. Zúročuje se dlouhodobě zodpovědný přístup v těchto zařízeních, kde dodržováním opatření, preventivní ochranou i dosavadním průběžným spolehlivým PCR testováním už v předešlých týdnech je šíření viru na uzdě. Snad bude opatrně nadějný trend pokračovat.

Pro krajskou hygienu je velice důležité udržet počty nakažených ve zmapovatelném rozsahu. I když s trasováním pomáhají pracovnice městského úřadu, členové Hasičského záchranného sboru i Policie ČR, nelze všechny cesty nákazy smysluplně vystopovat při výskytu přes 1000 nakažených denně v celém kraji. Ve vrcholu druhé vlny to bylo i přes 1200 každý den. Za úterý 17. 11. 2020 bylo pozitivně testováno 351 lidí. To je hodnota, kdy při výskytu okolo 400 nálezů za den lze rychle a přesně najít, kdo byl s nakaženým v kontaktu a účelně ochránit ostatní. Důvod poklesu těchto čísel je stále stejný – nošení roušek v kontaktních situacích, omezení hromadných kontaktů, používání dezinfekce a zvýšená hygiena.

V Táboře stále fungují dvě odběrová místa – před nemocnicí pro osobně příchozí, před Stop Shopem pro přijíždějící v autech. Takto by to mělo fungovat minimálně do konce listopadu.

Aktuálně je nákaza v kraji rozšířena zhruba adekvátně hustotě osídlení. Ze stávajících 6 553 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 637 na Českobudějovicku, 1 097 na Táborsku, 987 na Jindřichohradecku, 923 na Strakonicku, 871 na Písecku, 580 na Prachaticku a 458 na Českokrumlovsku (údaje z 19. 11. 2020 k 18.00, www.khscb.cz)

Nadějí na přechod k normálu je návrat prvních školáků do tříd, začaly znova jezdit školní autobusy. Situace je relativně klidná v mateřských školách. Z celokrajského pohledu se virus objevil ve 33 zařízeních, z toho 18 je uzavřených. S ostatními městy budeme v nejbližších dnech koordinovat rozšíření úředních hodin, jejichž rozsah nyní předepisuje vládní nařízení.

Prognóza je logická – při dodržování opatření nebude docházet k nárůstu. Tedy přechod z výrazného uzavření společnosti ke svobodnějšímu režimu by měl být plynulý a rozumně dávkovaný. Myšleno neskočit zítra rovnýma nohama do víru vánočních večírků a nakupování. Cílem je dostat epidemii do kontrolovatelného stavu. Vládní opatření snad budou přehlednější a předvídatelná, aby si každý mohl stanovit plán svých aktivit na týdny dopředu. Hlavně je však třeba nadále všemi známými a doporučovanými způsoby dobře chránit sami sebe a být co nejvíce ohleduplní ke svému okolí. Protože i nejrozšířenější a nejpropracovanější testování nespasí vše.

Děkujeme za trpělivost a všem dobrovolníkům, jednotlivcům, firmám i institucím za dosavadní pomoc.

Štěpán Pavlík, starosta Tábora