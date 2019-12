„Je to velký krok kupředu. Kromě samotné haly bude přínosem fakt, že v lokalitě kolem Kvapilovy ulice vznikne ucelený sportovní kampus, který bude sloužit nejen organizované sportovní veřejnosti, ale i aktivní veřejnosti, a to zejména v odpoledních hodinách,“ uvedl Jan Benda, který pracuje na přípravě stavby. Čeká ho sestavení plánu výstavby, realizačního týmu na straně investora, koordinace odstávek energií, podpora klubů při hledání náhradních prostor pro sportování během výstavby.

STÁVAJÍCÍ OBJEKT PŮJDE K ZEMI

TZMT již má povolení demolice stávajícího objektu. K zemi padne původní hala z roku 1929, která vznikla podle projektu arch. Theodora Petříka jako dočasný objekt pro výstavu Československého válečnictví, která proběhla v roce 1929 a jíž se zúčastnil i Tomáš Garrigue Masaryk. Výstavba nové haly za 153,2 milionu korun bez DPH začne na jaře 2020 a potrvá 18 měsíců.

Základem bude hřiště o rozměrech dvacet na čtyřicet metrů s výběhovými zónami s možností dělení na menší hřiště, strop vysoký deset metrů, tribuna pro 500 diváků nebo atletický tunel o délce 90 metrů. Součástí budou mj. také posilovna, rozcvičovna, taneční sál.

PLÁNUJÍ ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST

Součástí projektu zatím nejsou fotovoltaické panely na střechu haly, ale TZMT zpracovává investiční záměr, který by je tam doplnil. Cílem je zlepšit soběstačnost energeticky náročných sportovních areálů včetně přilehlého plaveckého bazénu. Odhad investičních nákladů na fotovoltaiku činí cca 6 milionů korun, z toho 50 procent by uhradila státní dotace. Kalkulovaná návratnost je přibližně sedm let.