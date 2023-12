Jak informuje mluvčí SZ Jan Nevola, ocenění za modernizaci části 4. koridoru mezi Soběslaví a Doubím udělalo zhotoviteli radost. „Je to stavba na zelené louce, trať vede na estakádách, vznikl na ní také tunel a jde o kompletní novostavbu,“ shrnuje.

Podívejte se na video, vypadá jízda po nových kolejích:

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Původně byla v úseku jednokolejná trať vedená přes zastávku Roudná s maximální povolenou rychlostí souprav 100 km/h. „Dnes je to moderní dvoukolejná trať, připravená na instalaci evropského zabezpečovače ETCS, který umožní rychlost až 200 km/h. Nová železnice tak pomohla zkrátit cestu z Prahy do Českých Budějovic na 100 min,“ podotýká Nevola. „Do Tábora je to vlakem z Prahy už jen hodina,“ upřesňuje mluvčí SZ.

Tituly Stavba roku uděluje pětičlenná odborná porota složená z architektů, stavebních inženýrů a dalších specialistů, která během léta navštívila všech 112 přihlášených staveb. Oceněné projekty (13 titulů a 25 zvláštních cen) získaly křišťálové ceny z dílny sklárny Rückl, které navrhl designér Rony Plesl. Více o soutěži najdete na www.stavbaroku.cz.

Prohlédněte si video z předávání cen:

Zdroj: Youtube

Mezi nejvýznamnější objekty oceněného železničního koridoru patří Zvěrotický tunel dlouhý 370 metrů, estakáda přes údolí Černovického potoka s délkou 832 metrů, estakáda přes Kamenný rybník (263 metrů) a přeložka silnice II/135. V rámci stavby vznikla nová zastávka Myslkovice a posunuta byla i zastávka Doubí u Tábora.

Stavba nové přeložky na Táborsku začala v září 2019, zhotovitelem se stalo sdružení firem Strabag Rail, Eurovia CS a Metrostav. Náklady dosáhly 4,8 miliardy korun. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Více o stavbě Soběslav – Doubí u Tábora ZDE.