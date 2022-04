„Práce na propojce přinášejí dopravní omezení pro řidiče, které investor žádá o trpělivost. Aktuálně je dopravní omezení na silnici II/123 v ulici Chýnovská z důvodu odstranění obrubníků stávajícího ostrůvku u přechodu pro chodce a zeleně,“ upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Od pondělí 4. dubna do 5. srpna 2022 nastane uzavírka poloviny křižovatky přilehlé k místní části Měšice s úplnou uzavírkou do Měšic či zpět. Doprava povede po objízdných trasách. Spoluinvestorem dopravní akce je město Tábor. Podle starosty Štěpána Pavlíka je důležité, že doprava po ulici Chýnovská bude vedena jedním jízdním pruhem pro každý směr jízdy.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany získala dalšího klinického psychologa

Chodcům bude umožněn průchod přes stavbu podél areálu IZS k přechodu pro chodce na silnici v ulici Chýnovská. Objízdné trasy jsou vedeny ulicemi Chýnovská, Soběslavská, dále přes Planou nad Lužnicí a Turovec. Pro místní dopravu do Měšic je vedena objízdná trasa ulicí Průhon.

Nebudou se obousměrně obsluhovat zastávky MHD Měšice Požární útvar, Měšice náměstí, Měšice železniční přejezd a Měšice točna. Nejbližšími zastávkami budou Chýnovská, Měšice V Průhonu a Měšice V Zástavech.

„V prvních měsících roku byl vybudován odkop pro budoucí základy ocelové lávky. Výstavba samotné křižovatky zahrnuje kompletní rekonstrukci včetně odvodnění, zřízení osvětlení křižovatky, přechod pro chodce, světelné signalizační zařízení,“ upřesnil Luboš Dvořák a dodal, že se na místě bude provádět úprava podloží pomocí technologie recyklace za studena.

U Smažíků sází na osobní přístup a úsměv, plní přání zahradníků i kutilů

„Stavba by měla být uvedena do provozu nejpozději do listopadu, a to včetně osazení nové ocelové lávky přes nově budovanou komunikaci a provedení nové cyklostezky a chodníků na Chýnovské ulici,“ uvedl Radek Šíma z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Práce financované krajem činí necelých 116 milionů, z toho bylo proplaceno 64 milionu. Letos zbývá prostavět 51 milionů. Část financovaná městem Tábor je necelých 12 milionů. Táborský odbor investic zaplatí cyklostezku z ulice Na Vojtěchu.

„Cyklostezka bude pokračovat okolo propojky a přechází jí, aby se napojila na stávající účelovou komunikaci vedoucí mezi průmyslové areály. Ostatní objekty spojené s rekultivací území jsme již zrealizovali,“ upřesnila vedoucí odboru Eliška Pospíšilová.

Ve finální etapě od 6. srpna do 30. září dojde k uzavírce druhé poloviny křižovatky přilehlé k chodníku podél komunikace blíže k ulici Měšická. Chodcům ze směru od ulice Měšická a Svaté Anny bude umožněn průchod koridorem po části stavby a po novém přechodu pro chodce.