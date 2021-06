Stavbaři v pondělí 7. června oficiálně zahájili v Letch dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Přípravné práce spojené hlavně s kácením zeleně začaly v březnu, od května stavbaři vytyčují zábory stavby a připravuje se území pro archeologický výzkum.

Zahájení výstavby dálnice u Letů na Písecku. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jedná se o první projekt výstavby dálnice v Česku formou PPP, kdy investorem stavby je soukromý subjekt. Jak sdělil mluvčí Ministerstva dopravy ČR František Jemelka, francouzské konsorcium Via Salis (dříve DIVia), za kterým stojí VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam, začalo s dostavbou 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a s modernizací dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat.