Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl informoval, že se stavbou přes 8 kilometrů dlouhého úseku D3 se začne v letošním roce, a to ve třetím čtvrtletí. "Stavba je majetkově připravena a probíhá výběrové řízení na zhotovitele," doplnil na Twitteru.

Náklady na zmíněnou stavbu se odhadují na 2,4 miliardy bez daně. Trvat by měla tři roky - zahrne pak deset mostů a jednu mimoúrovňovou křižovatku. Stavba by měla být hotova do konce roku 2024.

V současnosti se z jihočeského úseku dálnice D3 staví dálniční obchvat Budějovic, který by měl být hotový podle nového termínu v roce 2025. Práce na něm zdržely komplikace se spodní vodou při budování tunelu Pohůrka.

Dálnice D3, jež má zrychlit provoz na trase Praha - České Budějovice - Dolní Dvořiště, bude měřit celkem 170 kilometrů. Řidiči zatím mohou využívat sedmdesátikilometrový úsek od hranice Středočeského a Jihočeského kraje k Českým Budějovicím.