Podle serveru Zdopravy.cz by stavba měla začít zhruba za dva měsíce. „Na novém téměř 30 kilometrů dlouhém úseku bude celkem pět mimoúrovňových křižovatek,“ shrnul mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Jsou to MÚK Pohůrka, MÚK Roudné, MÚK Krasejovka, MÚK Dolní Třebonín a MÚK Kaplice nádraží.

Až bude dálnice hotová, což by mělo být během roku 2026, dojde i na opravy silnic, které byly během stavby zvýšeným provozem poškozeny. „Komunikace dotčené stavbou dálnice by měly projít opravou. O přesném rozsahu oprav, a také o tom, kterých komunikací se opravy budou týkat, se bude nicméně teprve jednat. Po dokončení stavby dálnice se bude dopad stavby na vybrané komunikace posuzovat a následně se rozhodne o rozsahu nutných oprav,“ uvedl mluvčí.

U Budějovic finišuje D3, letos otevírá. Zjišťovali jsme, kde budou sjezdy

Nejjižnějším objektem na trase D3 pak bude most přes hraniční úsek I/3, resp. mezinárodní silnice E55. Za ním D3 na státní hranici skončí. Z rakouské strany by se dálnice na Freistadt měla na český úsek napojit do roku 2031. „To je reálný termín i pro dokončení středočeské D3, což by fakticky mělo znamenat, že se v roce 2031 projedeme z Prahy do Lince a dál do Salcburku po jedné dálnici. Nicméně na konci letošního roku nás čeká zprovoznění téměř třiceti kilometrů dálnice kolem Českých Budějovic,“ řekl na lednovém slavnostním zahájení stavby úseku D3 z Nažidel do Dvořiště ministr dopravy Martin Kupka.