Po vánoční přestávce pokračuje odvozem suti výstavba nového táborského centra pro seniory nedaleko nemocnice. V současné době jsou zbourány veškeré garáže bývalé zdravotnické záchranné služby a přilehlé objekty.

Demolice je už hotová. Stavba nového centra pro seniory v Táboře může začít. | Foto: Deník / Luboš Dvořák

Jak doplnil Vladimír Kofroň z městského odboru investic a strukturálních fondů, stavební firma aktuálně odváží recyklát z cihel a z betonu, železo putuje na skládku tříděného odpadu. Tyto práce by měly být hotovy do konce měsíce. „Na přelomu ledna a února se začne realizovat vrtání pilot, to znamená zakládání stavby a následovat bude vlastní stavba,“ uvedl Kofroň.