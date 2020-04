V prvních fázích úprav hradního příkopu byly opravovány dle jeho slov největší destrukce, které způsobila dešťová voda a nyní v poslední fázi prochází opravou vnitřní vyzdění příkopu. Práce by zde měly trvat do září. Veřejnosti bude příkop přístupný v roce 2021.

"Příkop se postupně opravuje od roku 2006. V první fázi obnovy byla opravována místa nejvíce zasažená lokálními destrukcemi, za kterými stály většinou průniky dešťové vody, výdřevou a posléze zemními kotvami byla zajištěna část vnější opěrné zdi, a konečně byla kompletně prohlédnuta a zrenovována nejdříve vnější a nyní probíhá oprava i vnitřní opěrné zdi. Konec oprav je stanoven na září letošního roku, pro veřejnost by měl být příkop přístupný od počátku návštěvnické sezóny roku 2021. V letošním roce je opravována část vnitřního vyzdění na severozápadní straně příkopu.Tato část nám přinesla zajímavé překvapení: pod sutí a hlínou, ze které se neustále uvolňovaly kameny byl objeven systém dalších opěrných zdí, který pokračuje až parkánové hradbě a bude plně rehabilitován," sdělil kastelán Jan Smolík.

A zmínil i výměnu oken, která byla dokončena v březnu. "Po komplexní opravě hradu v devadesátých letech dvacátého století nebyly obnoveny a vráceny zpět na své místo okenice, které zakrývaly okna hradního archivu v prvním poschodí severovýchodní věže. I když vlastní archiv je jíž mnoho let přesunut do Státního oblastního archivu v Třeboni, v místnosti byla obnovena původní romantická expozice připomínající slavnou historii rodu Buquoyů, jimž hrad do roku 1945 patřil. Vystaveným předmětům vadí dlouhodobá expozice denním světlem, proto nové okenice vedle estetického hlediska při pohledu na věž z vnějšku prakticky dokonale zastíní uvnitř vystavené exponáty. Akce obnovy začala na podzim loňského roku a dokončena byla v minulých dnech," shrnul práce kastelán.