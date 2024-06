V eurovolbách, které se konaly o uplynulém víkendu, získalo Hnutí ANO na jihu Čech 26,67 procenta hlasů (v ČR to bylo 26,14 %). Na druhém místě je koalice SPOLU (ČR 22,27 %, JČ 22,70 %). Třetí pozici brala koalice Přísaha a Motoristé (ČR 10,26 %, JČ 10,84 %). Mandát v Evropském parlamentu získala z Jihočechů jen Nikola Bartůšek, rodačka z Českých Budějovic. Podívejte, jaké volební zajímavosti zaznamenal v jižních Čechách Jan Honner z budějovického statistického úřadu.

První voliči na Gymnáziu Česká v centru Českých Budějovic. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V okrese České Budějovice je vytvořeno celkem stálých 306 volebních okrsků, v Jihočeském kraji je 1257 okrsků. V seznamech voličů bylo zapsáno v okrese České Budějovice 153 308 voličů, v Jihočeském kraji 507 681 voličů.

Nejmenší volební okrsek: okrsek č. 11 Milčice v obci Blatná (okres Strakonice) – zapsáno 20 voličů, okrsek č. 1 v obci Minice (okres Písek) – zapsáno 27 voličů, okrsek č. 9 Skrýchov v obci Studená (okres Jindřichův Hradec) – zapsáno 27 voličů, okrsek č. 5 Třitim v obci Žimutice (okres České Budějovice) - zapsáno 28 voličů.

Největší volební okrsek v kraji: okrsek č. 1 ve městě České Budějovice (3529 zapsaných voličů) – značnou část z nich však tvoří osoby, které mají místo trvalého pobytu na ohlašovně pobytu magistrátu města, ale ve skutečnosti v okrsku nebydlí, okrsek č. 32 ve městě České Budějovice (1851 zapsaných voličů), okrsek č. 1 v obci Včelná, okres České Budějovice (1734 zapsaných voličů), okrsek č. 1 ve městě Tábor (1705 zapsaných voličů), okrsek č. 1 ve městě Kardašova Řečice (1618 zapsaných voličů).

Účast ve volbách do Evropského parlamentu

Voleb se zúčastnilo: v Jihočeském kraji 36,78 % voličů, což znamená 7. místo mezi 14 kraji, v okrese České Budějovice 37,29 % voličů.

Největší účast byla v okrscích č. 2 Stajka v obci Hatín, okres Jindřichův Hradec – 40 z 50 voličů (80,00 %), č. 3 Petrovice v obci Mladošovice, okres České Budějovice – 35 ze 46 voličů (76,09 %), č. 1 v obci Bratronice, okres Strakonice – 43 z 58 voličů (74,14 %), č. 1 v obci Hadravova Rosička, okres Jindřichův Hradec – 38 ze 48 voličů (73,68 %).

Nejmenší účast byla v okrscích: č. 1 v obci České Budějovice – 405 z 3529 voličů (11,48 %), č. 1 v obci Větřní, okres Český Krumlov – 168 z 980 voličů (17,14 %), č. 1 v obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec – 186 z 938 voličů (19,83 %), č. 1 v obci Mačkov, okres Strakonice – 48 z 242 voličů (19,83 %), č. 2 v obci Loučovice, okres Český Krumlov – 135 z 647 voličů (20,87 %).

V kraji je vytvořeno 37 přebíracích míst při pověřených obecních úřadech. Největší přebírací místo z celé ČR bylo vytvořeno v budějovické sportovní hale, kde předalo zpracované výsledky 176 okrskových volebních komisí. Nejmenší přebírací místo v kraji bylo vytvořeno na MěÚ České Velenice a na MěÚ Horní Planá, kam přivezly výsledky vždy 4 okrsky.

Na zpracování výsledků voleb se v kraji podílejí v podstatě všichni zaměstnanci Českého statistického úřadu a dále zaměstnanci, které najímá Český statistický úřad na dohody o provedení práce z řad pracovníků pověřených obecních úřadů, studentů apod. Na zpracování voleb se tito zaměstnanci většinou podílejí dlouhodobě. V Jihočeském kraji se na zpracování podílelo 203 pracovníků, z toho v okrese České Budějovice 48 pracovníků.

Jako první v kraji byly ve 14.23 hodin převzaty do zpracování výsledky z okrsku č. 9 Blatenka z obce Blatná (okres Strakonice), ve 14.24 h pak výsledky z okrsku č. 1 Krakovčice z obce Žimutice (okres České Budějovice). V 15.15 h bylo v kraji převzato 37 % okrsků, v 15.25 h bylo v kraji převzato 50 % okrsků, v 16.15 h bylo v kraji převzato 90 % okrsků, v 16.30 h chybělo převzít pouze 70 okrsků, v 16.35 h bylo v kraji převzato 96 % okrsků, v 17 h bylo v kraji převzato 98,4 % okrsků. Jako první v kraji byly všechny okrsky převzaty do zpracování na přebíracím místě v Českých Velenicích, a to v 15.30 h. Přebírání výsledků okrsků na přebíracím místě v Českých Budějovicích bylo ukončeno v 17.46 h, tím skončil přenos dat do centrální databáze z celého Jihočeského kraje.

Vítězové voleb v obcích

V 25 obcích získalo stejný počet hlasů více volebních stran. Hlavně se jednalo o stejný počet hlasů pro ANO 2011 a koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), například v obci Černá v Pošumaví (okres Český Krumlov) získaly tyto strany po 70 hlasech, v obci Lipí (okres České Budějovice) po 60 hlasech, v obci Kostelec nad Vltavou (okres Písek) po 41 hlasech a v obci Hůry (okres České Budějovice) po 40 hlasech. V obcích Jilem, Županovice (obě okres Jindřichův Hradec) a Kuřimany (okres Strakonice) získaly stejný počet hlasů dokonce 3 volební strany.

Počet vítězství jednotlivých stran v obcích

ANO 2011: 403 obcí

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09): 174 obcí

PŘÍSAHA a MOTORISTÉ: 9 obcí

STAČILO!, koalice KSČM, SD-SN, ČSNS: 9 obcí

Starostové a osobnosti pro Evropu: 2 obce

Sociální demokracie: 1 obec

Volební strana ANO 2011 získala největší podíl hlasů v obcích:

Mezná (okres Tábor) – 63,88 %

Újezdec (okres Prachatice) – 62,96 %

Vlksice (okres Písek) – 54,54 %

Pojbuky (okres Tábor) – 54,34 %

Volební strana SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) získala největší podíl hlasů v obcích:

Báňovice (okres Jindřichův Hradec) – 56,36 %

Lužice (okres Prachatice) – 55,00 %

Jedlany (okres Tábor) – 51,51 %

Kalenice (okres Strakonice) – 48,64 %

Volební strana PŘÍSAHA a MOTORISTÉ získala největší podíl hlasů v obcích:

Radějovice (okres Strakonice) – 31,57 %

Heřmaneč (okres Jindřichův Hradec) – 29,54 %

Bohumilice (okres Prachatice) – 29,47 %

Závraty (okres České Budějovice) – 29,16 %

Volební strana STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS získala největší podíl hlasů v obcích:

Zvotoky (okres Strakonice) – 36,36 %

Krátošice (okres Tábor) – 36,36 %

Žárovná (okres Prachatice) – 33,96 %

Bednárec (okres Jindřichův Hradec) – 30,43 %

Volební strana Starostové a osobnosti pro Evropu získala největší podíl hlasů v obcích:

Libějice (okres Tábor) – 27,86 %

Doňov (okres Jindřichův Hradec) – 27,27 %

Bečice (okres České Budějovice) – 22,22 %

Nová Olešná (okres Jindřichův Hradec) – 22,22 %

Volební strana Česká pirátská strana získala největší podíl hlasů v obcích:

Radhostice (okres Prachatice) – 18,36 %

Zvotoky (okres Strakonice) – 18,18 %

Kožlí (okres Písek) – 17,85 %

Vlčetínec (okres Jindřichův Hradec) – 17,24 %

Volební strana SPD a Trikolora získala největší podíl hlasů v obcích:

Županovice (okres Jindřichův Hradec) – 25,00 %

Dívčí Kopy (okres Jindřichův Hradec) – 22,85 %

Hájek (okres Strakonice) – 21,05 %

Horní Němčice (okres Jindřichův Hradec) – 20,58 %

Zpracoval Jan Honner, ČSÚ