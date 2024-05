Od 8. dubna je původní průtah Chýnova kvůli rekonstrukci uzavřený. Starý most z konce 19. století u Podhradského rybníku je již minulostí.

Místo na komunikaci v Chýnově před opravou mostu. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Most na průtahu m na silnici I/19 už byl podle informací Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje (ŘSD) na platformě X zdemolován. "Nyní už probíhají práce na postupné výstavbě nové mostní konstrukce," uvádí se.

Stavební úpravy provádí pro ŘSD společnost Colas za vysoutěženou cenu 14,6 milionu bez DPH.

Komunikace je nadále zcela uzavřena. Práce by měly trvat do 21. srpna. Objížďka je vedena přes nový obchvat. Do města řidiči mohou sjíždět z obchvatu na Lažany. Uzavírka platí i v případě pěších, ti využívají obchůznou trasu kolem Bílkovy vily k bazénu a přes Sluneční vrch. Zrušena je i autobusová zastávka na náměstí, nahradila ji zastávka u základní školy, kde se může veřejná doprava i otáčet.

Chýnov čeká několikaměsíční uzavírka. Nový most postaví za 14,6 milionu

Starý most v Chýnově byl totiž podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška dle provedených mostních prohlídek hodnocen jako špatný. Nyní bude konstrukce tvořená železobetonovým polorámem vetknutá do železobetonových základů. Oprava komunikace na předmostí se podle ŘSD týká pouze nutného rozsahu.