Jihočeský podcast vznikl jako společný projekt společnosti Brilo Team a dvojice moderátorů tohoto pravidelného pořadu Petra Meškána a Jana Schönbauera. Ti si budou do nově vzniklého nahrávacího studia v kancelářích Brilo Team zvát osobnosti z jižních Čech a budou s nimi probírat jejich práci spojenou s novými technologiemi.

Ladislav Zibura | Foto: Deník / Redakce

V prvním díle je hostem pořadu cestovatel Ladislav Zibura a v druhém písecký rodák a vizionář v personalistice Jan Klusoň, ředitel Welcome to the Jungle v Česku a na Slovensku. Nový díl podcastu bude vznikat každých čtrnáct dní. V únoru se na platformách Spotify, iTunes, SoundCloud nebo YouTube objeví další dva rozhovory. Hostem budou Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, a technický ředitel úspěšné společnosti GoPay Václav Novotný.