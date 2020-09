Jako každý rok i letos navštívili zástupci vedení táborské radnice některé základní školy zřizované městem, aby tu spoluzahájili nový školní rok v první třídě. Zatímco místostarostka Olga Bastlová mířila do ZŠ Husova, starosta Štěpán Pavlík se vydal spolu s vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy Radomírem Koubou do ZŠ na nám. Mikuláše z Husi.

Zdejší vývařovna prošla o prázdninách náročnou rekonstrukcí za dva miliony korun. | Foto: Deník / Luboš Dvořák

Ředitel školy Ladislav Křemen sdělil, že letos usedlo do lavic 25 prvňáků, celkem má škola 375 žáků. Děti chodí do historické budovy, která byla otevřena 4. října 1862 jako reálné gymnázium. Byla to první škola v tehdejším Rakousku-Uhersku, kde byla ve všech předmětech vyučovacím jazykem čeština. Starosta dětem připomněl tuto historickou událost a mj. jim popřál hodně zdraví a školních úspěchů.