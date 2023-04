„Byl jsem u Starnetu přes deset let a až na občasné vypadnutí internetu to bylo v pohodě. Zůstal bych u nich i dál, pak nám ale ve městě položili optický kabel a jiný operátor mi nabídl mnohem kvalitnější připojení za lepší cenu, a tak jsem se rozhodl, že přejdu tam,“ popsal své zkušenosti Karel Kučera z Českého Krumlova. „Volal jsem do Starnetu, tam mi řekli, že nejjednodušší je podat výpověď přímo ve Starnetu v Budějovicích, abych nemusel ověřovat podpis na poště, což jsem udělal. Normálně si to převzali, nic o poplatku neříkali, pak volali z fakturačního, o poplatku zase nic, a nakonec mi přišla faktura na víc než tisíc korun!“

Fakturu Karel Kučera raději obratem zaplatil, nechal si zapojit nový internet, ale začal se ptát sousedů, jaké mají zkušenosti oni. A nestačil se divit. „Spousta lidí, co od nich odešla, dostala tu stejnou fakturu, někomu dokonce účtovali za modem, bez ohledu na to, jak byl starý. Ten já měl od nich koupený, tak za to nic nechtěli, ještě abych platil za deset let starou věc. A nikdo, s kým jsem mluvil, s reklamací nepochodil.“

Peníze zpět nedostal

Poplatek zkusil u Starnetu reklamovat i on. Peníze mu nevrátili, jen mu poslali odpověď, kterou posílají těm, co si na tzv. deinstalační poplatek stěžují. V té je uveden, mimo jiné, seznam odborných úkonů, za které si Starnet účtuje oněch 900 korun: deaktivace IP adresy z aktivních prvků, zrušení služeb v systémech Starnetu, administrace spojená se zrušením služby nebo zpracování mimořádného vyúčtování. A dále Starnet píše, že „postup ukončení je v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé smlouvy a o změnách jste vždy informováni předem“.

Obchodní podmínky Starnet změnil loni 1. července, nedal to ale podle Karla Kučery náležitě na vědomí. „Tuhle informaci jenom schovali do úplně jiného e-mailu o něčem jiném, který poslali pouhý den předem, 30. června 2022. V předmětu to má jenom slovo Sdělení a týká se to toho, že můžu využívat jejich samoobsluhu – a nové podmínky, jak jsem zjistil až teď, po více než půl roce, byly jako příloha toho e-mailu, ale soubor se nejmenuje Obchodní podmínky nebo tak nějak, ale jenom číslem - 11.pdf! Takže já vůbec netušil, že to je vlastně změněná smlouva,“ popisuje dnes již bývalý zákazník. „Podle mě měli mají jasně napsat Měníme podmínky, za odchod zaplatíte…“

Stížnosti zákazníků společnosti Starnet

Podobné stížnosti píšou zákazníci Starnetu i na web Vaše stížnosti, kterou provozuje dTest.

• Společnost Starnet po mě požaduje zaplatit 1123 Kč k ukončení služby. Nevím proč bych měl platit něco, co ukončuji z důvodu odstěhování.

• Poplatky za zrušení IP adresy, zrušení fakturace apod.? Nesmysly. Co si společnost účtuje při zrušení, je opravdu přehnané. Do společnosti Starnet se nedá vůbec ani dovolat, a když už, tak po půl hodině.

• Dobrý den, byly mi společností Starnet doúčtovány poplatky za zrušení smlouvy. Přešel jsem k jinému poskytovateli.

• Zacházení společnosti je až děsivé. Pominu-li fakt, že společnost mi domů poslala člověka na zapojení modemu a zprovoznění sítě dříve, než mi poslala samotný návrh smlouvy, který tedy nebylo možné přečíst včas, po telefonu mi paní operátorka zmiňovala jen samé výhody věrnostního programu, ale nepodala mi žádnou informaci o tom, že budu muset doplácet až absurdní částky za nedodržení věrnostního programu (např. ceníková cena 2990 Kč za instalaci domácí sítě router - což spočívalo v tom, že zapojili existující kabel do routeru). A první návrh smlouvy byl jiný obsahově, než co mi bylo slíbeno po telefonu.

• Řeším odstoupení na adrese, kde se dva roky nezdržuji, rok a půl jsem platila internet Starnet, i když jsem službu nevyužívala, pak jsem požádala o pozastavení na půl roku a teď chtějí po odstoupení 900 Kč. Nechápu, že by na toto měli mít nárok. Dle mě je to nezákonné. Co s tím, nutí mě k něčemu, co nepotřebuji! Kam se obrátit?

DTest se snaží ze Starnetu dostat odpověď, nicméně u každé uzavřené stížnosti mu nezbývá než konstatovat, že „společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit“.

Český telekomunikační úřad v případě „deinstalačního“ poplatku účtovaného Starnetem zákazníkům radí, aby u firmy podali reklamaci, mají-li za to, že jim tento poplatek byl účtován neprávem, a v případě jejího zamítnutí nebo ignorování podali námitku proti jejímu vyřízení k Úřadu. Podrobný návod, jak postupovat je uveden ZDE.

Podle tiskové mluvčí ČTÚ Terezy Meravé se s námitkou proti vyřízení reklamace na Úřad za rok 2022 obrátilo šest zákazníků společnosti Starnet. „Ve dvou těchto případech došlo k zastavení správního řízení z důvodu zpětvzetí ze strany navrhovatele (společnost Starnet jejich požadavku vyhověla), ve dvou případech nebylo navrhovateli Úřadem vyhověno, v jednom případě bylo vyhověno a jedno správní řízení stále probíhá,“ přiblížila s tím, že s neformální stížností či žádostí o prošetření se na Úřad v roce 2022 obrátilo 42 stěžovatelů. „V těchto případech jsou stěžovatelé zpravidla vyrozuměni o možnosti službu či vyúčtování reklamovat a případně se následně obrátit na Úřad s námitkou proti vyřízení reklamace. „Za rok 2023 již evidujeme třináct podání od stěžovatelů, nicméně žádný se zatím na Úřad neobrátil s námitkou proti vyřízení reklamace.“

Co na to Starnet?

Podle společnosti Starnet je vše v souladu s ust. § 63 zákona o elektronických komunikacích. Vedení společnosti na žádost o schůzku ohledně deinstalačního poplatku nereagovalo, a tak pouze přinášíme odpověď na reklamaci z fakturačního oddělení: „Deinstalační poplatek je souhrnem nezbytných administrativních i technických úkonů, které souvisejí s ukončením smluvního vztahu. Deinstalační práce jsou ve své podstatě obdobou prováděných prací při počáteční instalaci přípojky. Nad rámec toho uvádíme, že účtovaný deinstalační poplatek je pouhou částí nákladů, které jsou s každou deinstalací spojeny. Předně, pojem „deinstalace“ neznamená pouze fyzické sejmutí zařízení z nemovitosti, ale obsahuje v sobě řadu administrativních i technických úkonů, které sebou přirozeně nesou finanční náklady. Tato položka byla zavedena změnou Ceníku, jež je součástí smluvní dokumentace. O změně smluvní dokumentace jste byl řádně informován a to způsobem, jenž jste si zvolil pro zasílání vyúčtování, tedy elektronickou formou. Zároveň bylo obsahem tohoto sdělení i poučení o právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebudete akceptovat. Takto jste ale neučinil. Předmětné vyrozumění tak bylo zcela v souladu s ust. § 63 zákona o elektronických komunikacích.“

