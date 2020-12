Za nejlepší výsledky ve sběru elektroodpadu na jihu Čech rozdali organizátoři speciálních soutěží Elektrooskary. Bylo to za období od 1. srpna 2019 do 31. července 2020 v rámci systému Elektrowin. Ten se věnuje sběru a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. Deník již informoval o nejlepších výsledcích, nyní přinášíme reakce z obcí.

Borovany z Českobudějovicka se staly „skokanem roku“. Mezi obcemi v kategorii od 2000 do 5000 obyvatel zaznamenaly nejvyšší meziroční procentní nárůst všech zpětně odebraných spotřebičů. V Borovanech aktuálně žije 4147 obyvatel. „Ve sledovaném období zde občané odevzdali k recyklaci o 368 procent víc elektra než o rok dříve,“ říká externí poradkyně Elektrowinu pro Jihočeský kraj Petra Machová.

VELKÉ KONTEJNERY

„Je to úžasné, nečekali jsme to, když jsme s kolegyní, která má odpad na starosti, výsledky odesílali,“ reagoval pro Deník starosta Borovan Petr Jenkner. Meziročně ve městě žádné zvláštní nové opatření ve prospěch třídění neudělali.

„Jedná se o uvědomělost občanů,“ zdůraznil Petr Jenkner. Dodal, že město ale vedle šesti míst na odevzdávání drobných elektrospotřebičů instalovalo ve sběrném dvoře i nové kontejnery na velké spotřebiče. Město v soutěži Elektrowinu dosud nezvítězilo. Letos získalo spolu s Elektrooskarem také prvně finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Sedmitisícová Kaplice ve své kategorii zvítězila v minulosti již dvakrát za nejvyšší vytížení velkoobjemových kontejnerů na velké a malé spotřebiče a chlazení. Tentokrát získala ocenění za nejvyšší meziroční procentní nárůst všech zpětně odebraných spotřebičů, které činí 34 procent. Odměna bude 20 000 korun.

Podle starosty Kaplice Pavla Talíře je to pocta i signál pro občany, že má třídění smysl. „Chtěl bych pochválit občany Kaplice a okolí,“ zdůraznil starosta a doplnil, že je to i výsledek dlouhodobého přístupu města. Ve sběrném dvoře vylepšili v Kaplici zázemí a například se ještě dotřiďuje směsný odpad a elektroodpad se vybírá zvlášť. „Pro budoucnost bude důležité, aby byl stále pro elektroodpad další odbyt,“ upozorňuje ale Pavel Talíř na to, že systém si musí zachovat i do budoucna širokou návaznost.

Nejlepší mezi největšími sídly v regionu byly Prachatice (odměna 30 000 korun), meziroční nárůst odevzdaných spotřebičů byl 85 procent. Vyhrály poprvé, ale jak připomněla Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí, úspěšné jsou i v jiných podobných soutěžích.

Zdroj: Archiv Deníku

„Máme radost, že v tak krátké době jsme dosáhli tří ocenění,“ uvedla Marie Peřinková. Město bylo v jižních Čechách úspěšné i v dalších soutěžích jiných systémů sběru tříděného odpadu. Prachatice byly například třetí v soutěži o nejmenší objem směsného odpadu na občana a rok se 150 kilogramy na osobu (za Pískem a Milevskem). A opět třetí v soutěži, která hodnotila obecně třídění odpadu (za Vimperkem a Třeboní). Vliv na to má nejen osvěta mezi občany, ale podle Marie Peřinkové také větší množství celkově odevzdaného odpadu, ze kterého se třídilo letos na jaře.