Policejní mluvčí Miroslav Doubek informoval o incidentu, který se odehrál v sobotu v 7 hodin ráno na pouti mezi stánkaři v Sezimově Ústí. "Prvotní spor dvou osob přerostl k postupnému napadání se více osob. Na místě zasahující sezimovoústecká městská policie si proto vyžádala příjezd dalších hlídek Policie ČR. Společnými silami se na místě podařilo sjednat pořádek," uvedl mluvčí.

Dva muži, jak uvedl policejní mluvčí Miroslav Doubek, mají vážnější zranění, oba převezla záchranka do táborské nemocnice. Navíc vznikly škody na majetku. "Policisté na místě posílili dohled, aby zabránili další eskalaci konfliktu. Případ řeší ve spolupráci s táborskými kriminalisty sezimovoústečtí policisté. Ve věci byly v této chvíli zahájeny úkony trestního řízení proti šesti osobám, a to pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Trestní zákoník za takovéto jednání stanoví trest odnětí svobody na dobu až dvou let," shrnul mluvčí.

"Na případu policisté dále pracují, není vyloučeno rozšíření podezření na další osoby či doplnění další právní kvalifikace," doplnil.