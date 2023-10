S alarmující zprávou přišli dopravní policisté z Jindřichova Hradce. V rámci okresu se totiž stále častěji setkávají s vozidly, která vzhledem ke špatnému technickému stavu nemají na silnici co dělat. Z některých aut vytéká olej, mají silně zkorodované části podvozku nebo za nimi zůstává hustý černý dým. Jde především o starší vozy ve vlastnictví mladých řidičů.

Jindřichohradečtí dopravní policisté zveřejnili fotografie kontrolovaných vozidel v nevyhovujícím stavu z uplynulých týdnů. | Foto: Policie ČR

Případů, které policisté odhalili, je oproti loňsku až o 75 procent více. Řidiči problematických vozidel by si podle policie měli uvědomit, že na silnicích neohrožují jen sebe, ale i ostatní šoféry. Navíc mohou přijít o papíry.

Ve špatném technickém stavu jsou často i auta, která mají platnou technickou kontrolu. Speciálně vyškolení policisté při prohlídce vozidla, které nesplňuje podmínky provozu na pozemní komunikaci, s řidičem na místě zahájí takzvanou technickou silniční kontrolu.

Gang mladíků loupil, vydíral Hradečáky a vyhrožoval jim

„Ta spočívá v kontrole vozidla a následném vyplnění dokladu o provedené technické silniční kontrole, kam jsou vyplněny všechny zjištěné závady kontrolovaného vozidla. Věc poté policisté oznámí příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ přiblížila další postup jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Řidičům přitom hrozí za tento přestupek pokuta do 10 000 korun a zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu od šesti do dvanácti měsíců. „Policisté při kontrole vozidla, které nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, mohou zároveň řidiče vyzvat k přejetí do nejbližší stanice technické kontroly, což bývá nejčastěji v případech, kdy řidič s výsledky technické silniční kontroly nesouhlasí,“ dodala mluvčí policie. Jen za minulý měsíc odhalili policisté při kontrolách v okrese Jindřichův Hradec dvacítku aut v nevyhovujícím stavu.

Muž z Jindřichohradecka zneužíval dcery. Soud ho poslal na sedm let do vězení

Situace se zřejmě hned tak nezlepší. Český vozový park totiž rok od roku stárne. Podle údajů Svazu dovozců automobilů dosáhla auta v Česku v roce 2022 průměrného stáří 15,93 let, což je téměř o 4 roky víc než je průměr v Evropské unii. Problémem je nedostatek mladých ojetin na trhu a zároveň stáří dovážených vozidel. Téměř 53 procent všech loni dovezených osobáků bylo starší než 10 let a téměř 24 procent dokonce starší 15 let.