Většími zatěžkávacími zkouškami areál projde letos, kdy se na něm uskuteční dvě důležité atletické akce: Velká cena Tábora a Mistrovství ČR. Šampionát se do Tábora vrátí po sedmi letech a konat se tu bude už počtvrté.

Stovky lidí čekaly na registraci u bechyňské zubařky. Drtivá většina marně

"Poslední, co nám na stadionu chybí, je právě zázemí pro sportovce. Určité zázemí je sice ve sportovní hale, ale pokud probíhají venkovní akce, není úplně vhodné, aby sportovci nebo diváci chodili do haly. Je to i z důvodu čistoty provozu," uvedla místostarostka Lenka Horejsková. Nové venkovní zázemí by mělo vzniknout na místě současných garáží. Předpokládaná cena akce činí 1,9 milionu korun, rozhodovat však bude až vysoutěžená nabídka.

Tábor získal předloni nový sportovní areál vedle stadionu Míru. Jeho stavba vyšla na 165 milionů korun bez DPH. Stavbu kvůli změně dotačních podmínek ze strany Národní sportovní agentury nakonec zainvestovalo město Tábor zcela ze svého. Nahradila původní halu z roku 1929, která původně vznikla jako dočasný objekt pro výstavu Československého válečnictví.