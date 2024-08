Než se ale přítomní vypravili ve 12.30 hodin na společnou 63-kilometrovou vyjížďku do Deštné na Jindřichohradecku, představil předseda místního klubu Evžen Zadražil dva VIP hosty, motokrosového závodníka Jaroslava Homolu a českobudějovického sběratele veteránů Petra Hošťálka.

Jako jeden z mála československých reprezentantů vyhrál Jaroslav Homola v motokrosu velkou cenu Německa v roce 1969 a v Chýnově měl v rámci srazu také autogramiádu. Při této příležitosti zavzpomínal na to, jak v 60. letech brázdil tratě mistroství světa se svou Jawou v královské třídě 500 ccm. Účastnil se například i mistroství ve Francii v roce 1971, kdy naše výprava získala bronzovou příčku.

Nutný je trénink a dobrá fyzička

Prvního pionýra mu koupil otec, když bydleli v Roztokách u Prahy. „K motorkám mě přivedl tatínek, koňař, když mi bylo 15 let, vážil jsem 49 kilogramů a byl jsem jen 160 centimetrů vysoký,“ vzpomínal Homola.

I jeho konstruktér byl z Roztok a dělal ve výzkumném ústavu motorových vozidel. „Měl jsem štěstí, vyhrával jsem, už první padesátku jsme měl „fabrickou“, postavil mi ji totiž melouchem,“ smál se. V 17 letech už přesedlal na velkou motorku a vyhlídl si ho tehdejší sportovní klub Rudá hvězda Praha.

V 21 letech dostal první dvojtaktovou Jawu 420, na které nebylo lehké se udržet. „Tenkrát hledali jezdce, když Vlasta Válek řekl, že už jezdit nebude,“ dodával Jaroslav Homola. „Chtělo to dobrou fyzičku, kord ve světě, tam se jezdilo 40 minut plus dvě kola, jedna rozjížďka,“ upřesnil s tím, že proto třikrát v týdnu běhal z Roztok do Veleslavína. „Cestou jsem dělal shyby na větvích, měl jsem tam schovanou i pneumatiku, kterou jsem tlačíval do kopce. Chtělo to opravdu makat, to se nedá odbýt,“ tvrdil bývalý závodník.

Letos vyměnil motorku za vůz

Cestovatel, spisovatel a majitel stovek motocyklů zejména předválečné výroby, Petr Hošťálek, překvapil, protože místo motorky přijel z Českých Budějovic unikátním dvoustopým dopravním prostředkem. „Přijel jsem ukázat Aero „cililink“, protože je to krásné a geniální české autíčko. Je to první československé vozidlo se samonosnou karosérií. Šlo o průkopnické auto, protože ho nestavila žádná automobilka, ale zkonstruovali ho stavitelé letadel v roce 1929,“ popisoval s tím, že letos se ho rozhodl provětrat.

Spanilou jízdu odstartoval praporem chýnovský starosta Ondřej Jaroš. Účastníky letos její trasa zavedla do obcí nejen na Táborsku, ale i Jindřichohradecku a Pelhřimovsku, jako je Radenín, Chrbonín, Choustník, Kajetín, Tučapy, Budislav, Chotěmice, Deštná, Mnich, Vlkosovice, Dobešov, Černovice, Křeč, Kozmice, Hroby, Nuzbely a Lažany.

Oceněno bylo odpoledne při návratu do Chýnova celkem pět strojů v různých kategorií. Šlo například o majitele nejzajímavějšího stroje, nestaršího či nejvzdálenějšího účastníka akce.