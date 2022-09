Celkem se 3. sportovních her seniorů zúčastnilo 80 závodníků. Žen bylo 52, z toho 29 nad 70 let a 23 let do 70 let. Mužů závodilo 28, z toho 19 nad 70 let a 9 let do 70 let.

Nejstarší seniorka: Štěchová Miloslava – Senior dům Soběslav – 86 let

Nejstarší senior: Vrkoč Karel – Optimisté Košice – 90 let, Novák František – Senior dům Soběslav – 90 let

Soutěž družstev:

1. místo Revma Liga A Tábor – Zeman Jaroslav, Kučera Václav, Tillová Marie, Bělohlavová Marie

2. místo Sokol Tábor – Bláha Václav, Bartošová Jana, Vandrovcová Irena, Szolárová Marie

3. místo Růžičky – SPCCH Tábor – Lang Zdeněk, Jančichová Růžena, Brunová Věra, Vaňková Marie

Soutěž seniorek nad 70 let:

1. místo Tuháčková Jindřiška – Levandule – SPCCH Tábor

2. místo Staňková Hana – Sezimačky – DIA Tábor

3. místo Vaňková Marie – Růžičky – SPCCH Tábor

Soutěž seniorek do 70 let:

1. místo Švecová Hana – Na pohodu – JCZPS Tábor

2. místo Bartošová Jana – Sokol Tábor

3. místo Vandrovcová Irena – Sokol Tábor

Soutěž seniorů nad 70 let:

1. místo Zeman Jaroslav – Revma Liga A Tábor

2. místo Thurnvald Jan – Klub vojenských důchodců Tábor

3. místo Zeman Vlastimil – Levandule – SPCCH Tábor

Soutěž seniorů do 70 let:

1. místo Both Josef – Křepeličky – SPCCH Tábor

2. místo Tunka Jaroslav – Křižáci – ČČK Tábor

3. místo Semian Jiří – Radimovičáci –Obec Radimovice u Želče