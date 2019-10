Za posledních pět let má kapela za sebou více než 200 koncertů a festivalových vystoupení po celé České republice. V roce 2018 se stala vítěznou kapelou 58. Zlín Film Festivalu.

Novými nahrávkami překračuje kapela hranice stylů a sází na neotřelé prolínání rocku, jazzových motivů, šansonu a folku v kombinaci s lyrickými i prozaickými texty, které se pohybují na tenké hranici mezi vážnými životními otázkami a humorem.

„Vždy se těšíme na okamžik, kdy mezi kapelou a posluchači přeskočí pomyslná jiskra a oběma směry začne proudit neskutečná energie,“ říká jeden z lídrů Martin Jančura. „Instrumentálně i textově jsme tentokrát sáhli do nových vod a věříme, že posluchače překvapíme propracovaností nástrojových partů, pestrostí stylů i texty na témata, která od nás ještě nezazněla,“ dodává frontman Jaroslav Hnízdil.

Pětičlenný Spolektiv hraje a zpívá výhradně autorskou hudbu s použitím klasických kytar, dechových nástrojů, šestistrunných baskytar, perkusí i moderních industriálních nástrojů a přístrojů. Kapela je držitelem českého rekordu, potvrzeného pelhřimovskou agenturou Dobrý den – mezi vydáním jejího prvního a druhého alba uběhlo 21 let, 5 měsíců a 27 dnů. Současné třetí album pak přichází po třech letech. Důvodem dlouhé nahrávací pauzy bylo zastavení činnosti Spolektivu v roce 1995 a její obnovení až v roce 2014.

„S novými nápady a životními zkušenostmi jsme se před šesti lety pustili znovu do hraní. Nezůstali jsme však u původního konceptu převážně folkové kapely a s novou tvůrčí vlnou oslovujeme širší posluchačské skupiny napříč žánry. To klíčové, co naše posluchače spojuje, je zájem o kvalitní autorskou hudbu v autentickém podání. Pokaždé nás znovu fascinuje, jak naše koncerty dokážou propojit různé skupiny lidí s různými hudebními preferencemi,“ říká Jaroslav Hnízdil.

„Hudba Spolektivu mě nabíjí energií a navíc je chytrá a zajímavá,“ říká fanoušek kapely Tomáš, který Spolektiv poslouchá od jeho založení. „Fascinuje mě složitý multiinstrumentalismus, který je kapela navíc schopna předvést na pódiu stejně jako ve studiu,“ dodává svou zkušenost.

Název alba Vyřiďte doma vysvětluje Jaroslav Hnízdil jako obrat ke svým blízkým, k rodině. Vzkaz domů, že je vše v pořádku. „Je to poselství prostřednictvím jiných, důvěryhodných osob, kterým lze věřit. Přeneseně vyřizují doma, že naše hudba se vyvíjí, je poctivá a kdo ji slyšel, vám to rád potvrdí. A i když s vámi doma někdy nejsme, myslíme na vás a můžete být za to, co děláme, na nás pyšní,“ dodává.

Turné Vyřiďte doma má naplánováno celkem 9 koncertů a na některých z nich vystoupí řada hostů, například bývalí členové Spolektivu Lukáš Holec a Vladimír Světlík, perkusista Radim Pígl a další.

Rena Horvátová