Krumlovská zámecká věž má sice své čtyři zvony – dva velké a dva menší, ale patrně málokdo ví, že v minulosti v ní znělo zvonů pět.

„Přemýšleli jsme, jaký významný počin na Noc Rožmberků připravit a přišli jsme s nápadem, že by o Noci Rožmberků mohly zase po více než sto letech zvonit všechny zvony na zámecké věži,“ říká Ladislav Pouzar z Proradosti. „Kastelán Pavel Slavko to nadšeně přijal. Vrátíme tak do věže chybějící zvon sv. Františka a v předvečer svátku sv. Františka 3. října chceme nechat zvon vysvětit, do věže zavěsit a poprvé nad Krumlovem Františkem zvonit.“ A podruhé zvon František zazvoní v sobotu 6. listopadu spolu se všemi krumlovskými zvony ke 410. výročí vymření rožmberského rodu.

Zvonice v šestipodlažní zámecké věži zaujímá podlaží čtvrté. Tvoří ji vysoký prostor se zvonovou stolicí a čtyřmi zvony. Na vrcholu věže stojí tzv. lucerna, v níž mají své místo ještě dva zvony hodinového bití typu cimbál. Dobové dokumenty dokládají, že zvonů ve zvonici bylo pět. Dva velké, jeden prostřední a dva malé. Tři ze současných čtyř zvonů pamatují ještě starou zámeckou věž a podobu krumlovského hradu z 15. století. Největší zvon pochází z roku 1406, má dolní průměr 147 centimetrů a váží zhruba 1800 kilogramů. Druhý ze dvou menších zvonů praskl, proto byl v roce 1744 přelit. Pak měl jeho dolní průměr 44 cm a vážil o deset kilo více než předtím, čili 75 kilogramů. Zdobily ho reliéfy vinných hroznů, ukřižovaného Krista a sv. Františka. Právě tento zvon chybí, neboť byl v roce 1917 zrekvírován pro válečné účely.

„Ve spolupráci s Nadací barokního divadla, s Národním památkovým ústavem a dobrovolnými dárci plánujeme na podzim roku 2021 zvon na krumlovskou zámeckou věž navrátit,“ říká Ladislav Pouzar. Na to je třeba ale nejprve sehnat dostatek financí. Za tím účelem vznikl účet, na kterém jsou od dárců vítány jakékoliv částky pro pořízení zvonu.

Jak přispět



Účet pro finanční příspěvky na Zvon PRORADOST sv. František: 1387686653/2700

Do zprávy pro příjemce napište: Zvon – své jméno nebo přezdívku (například Zvon – Franta).

Zasláním peněz souhlasíte se zveřejněním svého jména/přezdívky.

Majitelem účtu je auditovaná Nadace barokního divadla.

O výpisech z účtu budou organizátoři týdně informovat.