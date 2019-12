V úterý 10. prosince bylo otevřením čtyřpruhu dálnice D3 v úseku Ševětín - Borek dokončeno spojení Tábora s Českými Budějovicemi. Úsilím mnoha lidí, firem i úřadů, se tak cesta mezi těmito městy dostane do kategorie plně hodnotné dálnice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Trvalo to o mnoho déle, než jsme si představovali při prosazování dálnice D3 do programu výstavby dálnic vlády ČR do roku 2010, když jsme podpisy 55 senátorů a poslanců dokázali v roce 1998 vládu přesvědčit, že je potřeba dálnici D3 stavět.