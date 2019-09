Štít se po celé republice pohybuje bez jakéhokoliv dopravního prostředku – pouze během a chůzí. V neděli 1. 9. se dostal po třídenní cestě dlouhé 103 km z Jihlavy do Tábora, kde zůstal tři dny.

Mezitím navštívil Táborské podzemí a další zajímavá místa, mezi nimiž bylo i dětské oddělení táborské nemocnice. Sportovci zde podpořili malé pacienty v jejich boji, informovali rodiče o celém projektu a všechny pozvali na závody, které jsou vhodné i pro děti již od čtyř let. Na prvním závodě sezony v lednu ve Vratislavicích přitom prošel štít bouří Hurricane Heatu, kde ho účastníci v mrazivé noci až do rána opatrovali a předali do něj svou sílu, nezlomnost a odhodlání bojovat.

Od nich štít převzala první tréninková skupina a dovezla na začátek celé poutě do Lázní Kynžvart. V průběhu roku si skupiny štít postupně předávaly, město za městem, aby v něm zanechali svou stopu, aby ukázali sílu své komunity.

S posledním závodem sezony na Lipně v sobotu 21. 9. vyvrcholila i celá cesta a všechny skupiny společně předali štít hendikepovaným dětem ze Spartan Specials. Těm, kteří ochranu, sílu a pomoc potřebují nejvíce. Zároveň předali i šek na částku, která byla během projektu vybrána. Už ve středu 4. 9. ráno se zástupci táborské skupiny vydali na dvoudenní 117 km dlouhé putování do Sušice.

Tam ve čtvrtek odpoledne štít, který v té době měl za sebou již přes 2700 kilometrů v nohách komunity sportovců, předali místní tréninkové skupině, aby celá pouť mohla pokračovat až na Lipno.

Jan Fučík