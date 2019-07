Václav Žmolík, Karolína Žmolíková, Ludmila Juránková a Miroslav Žára představí program nazvaný Ve víru flamenca aneb Španělské poblouznění. Na večer, kde zazní text Karla Čapka Výlet do Španěl, je vstupné dobrovolné.

11. ročník Setkání s hudbou v Soběslavi se koná od středy 3. července do soboty 13. července. Ve čtvrtek 11. července do města zavítá Wihanovo kvarteto, které vystoupí v Galerii svatého Marka od 19 hodin. V pátek 12. července vystoupí účastníci kurzů, a to od 11 hodin v koncertním sále ZUŠ Soběslav a od 19 hodin v kostele svatého Víta. Sobota 13. července bude patřit vystoupení účastníků kurzů, které se koná od 18 hodin v kulturním domě.