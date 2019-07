Samice Emu Ema přežila brutální útok psa, kráva Bára překonala rakovinu, rys Petr zvládl nebezpečné dobrodružství v blízkosti frekventované dálnice D1. To je jen malý výběr neobvyklých zvířecích příběhů popsaných v nové dětské knize Noční život v ZOO Tábor, aneb jak surikata Máňa poznává své kamarády, kterou v těchto dnech vydala táborská zoologická zahrada.

Chceš si přečíst, jaká dobrodružství prožívají ostatní zvířata chovaná v táborské zoo? Stačí pro to udělat jediné: vymyslet hezké jméno pro některé ze čtyř letos narozených jehňat ovce ouessantské, tedy plemene, kterému se také říká Bretaňský skřítek. Autory čtyř nejhezčích jmen pro dvě ovečky a dva beránky, kteří se narodili letos v dubnu a v květnu, odmění zoo knihou plnou zvířecích dobrodružství! Soutěžní příspěvky posílejte na adresu media@zootabor.eu, a to nejpozději do neděle 4. srpna 2019.