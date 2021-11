Přes všechny nesnáze spojené s koronavirovou krizí dospěl projekt To je Tábor! ke zdárnému konci. Soutěž o nejlepší krátké video o Táboře, kterou vyhlásilo Husitské muzeum k 600. výročí založení města, už zná své vítěze. Dětské týmy byly odměněny na slavnostním večeru, který se konal ve čtvrtek 11. 11. v gotickém sále Staré radnice.

Soutěž Husitského muzea o nejlepší video o Táboře už zná své vítěze. | Foto: Zdeněk Prchlík

„V prvních měsících covidu, kdy začala platit protiepidemická opatření, jsme měli strach, že budeme muset projekt zrušit. Děti nebyly ve škole, do soutěže se zprvu nikdo nehlásil, nikdo nevěděl, co bude dál,“ popisuje nesnáze projektu jeho hlavní koordinátorka Gabriela Sokolová Loskotová. Do soutěže se nakonec přihlásilo šest týmů, z nichž čtyři práci na videu dokončily. Z původně plánovaných tří workshopů se nakonec uskutečnily jen dva, a to pouze on-line. O to větší respekt patří dětem, které si především se střihem filmu musely poradit úplně samy.