Táborští radní se na svém minulém zasedání zabývali analýzou a řešením propadu příjmů v rozpočtu města důsledkem mimořádného stavu spojeného s pandemií koronaviru.

S ohledem na krizovou situaci město Tábor zřídilo transparentní účet 60038-701427349/0800, na který budou moci dárci přispívat na boj proti koronaviru.

Podle radního Petra Havránka je v současnosti ještě obtížné stanovit další vývoj situace. „Trendy však napovídají, že propad sdílených daní se bude pohybovat v rozmezí 10 až 20 procent. Přidržíme-li se této horní hranice, znamenalo by to propad příjmů ve výši 104 miliony korun,“ sdělil s dodatkem, že na tuto nepříjemnou skutečnost by se městská pokladna měla připravit.

CHYSTAJÍ ÚSPORY

Radní proto schválili model spočívající v kombinaci úspor v provozu úřadu, zapojení rezerv z minulých let a navýšení úvěru o 50 milionů korun.

„Součástí tohoto návrhu je zachování současných i plánovaných investic, což rada města považuje za klíčové,“ upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák. Vznik transparentního účtu s pracovním názvem Táborská káď inicioval radní a bývalý starosta Jiří Fišer. O rozdělení darovaných prostředků rozhodnou zastupitelé na některém ze svých příštích zasedání.

Předpokladem je, že v první fázi se peníze budou sbírat zhruba tři měsíce. Město Tábor je připraveno uvolnit částku půl milionu korun jako základ sbírky.