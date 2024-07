Návštěva soběslavské věže, která měří 68 metrů a vystoupat se na ni dá po 165 schodech během letních prázdnin denně od 9 do 17 hodin.

Hranolová věž v Soběslavi je významnou dominantou města ležícího na soutoku Černovického potoka a řeky Lužnice. Samotná věž přiléhá k severní straně sakristie kostela sv. Petra a Pavla a nachází na náměstí Republiky. Měří úctyhodných 68 metrů a vystoupat na ní lze po 165 schodech.

Objekt vévodící centru byl postavěn v letech 1485-87 Benešem z Trhových Svin a Burianem z Tábora. Jedná se o jednu z nejstarších a nejzajímavějších staveb města, má čtyři patra, krásný ochoz a cibulovou helmici.

Procházet se lze po ochozu se zábradlím chráněným sítí, nechybí tradiční rožmberská výzdoba v podobě rudých růží, věž sloužila dříve nejen jako pozorovatelna, ale i strážní místo, malá pevnost, zvonice či městská klenotnice. Od roku 1484 jsou na ní i praktické hodiny s velkým ciferníkem.

Věž je veřejnosti přístupná každoročně v době prázdnin od 9 do 17 hodin a nabízí krásné pohledy nejen na soběslavské uličky ale i do širokého okolí. Při výstupu si lze prohlédnout snímky různých míst a objektů, hodinový stroj a také se dočíst zajímavosti o místních zvonech, například to, že největší z nich, Petr Pavel, váží 1440 kilogramů.

Vstupné činí pro děti, seniory a studenty 30, pro dospělé 50 a rodinné 150 korun.