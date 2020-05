Rolnička několik let podle fundraiserky Ludmily Pokorné vymýšlela, jak ulevit rodinám pečujícím o blízké s postižením. „První krok jsme udělali před čtyřmi lety, kdy jsme začali organizovat odlehčovací pobyty, dva roky nato šlo již o registrovanou sociální službu,“ doplnila. Tato služba však nevyhovuje všem.

Jak uvedl ředitel Rolničky Karel Novák, některým rodinám stačí úleva na kratší dobu. „Proto jsme předložili Nadačnímu fondu Avast projekt Nejste v tom sami nabízející asistenci doma v čase, kdy je to potřeba. K naší radosti byl projekt podpořen a díky němu nabízíme nejen hlídání dětí, ale i možnost psychologické konzultace,“ uvedl Karel Novák.

Během realizace již zvažovali, jak navázat. Když MAS Lužnice vyhlásila výzvu z Operačního programu Zaměstnanost, předložili projekt Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením, který byl úspěšný.

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

„Díky němu od března poskytujeme odlehčovací službu rodinám pečujícím o děti i dospělé s postižením s cílem předcházet vyčerpání pečujících a zamezit umisťování do ústavní péče,“ dodal.

Ambulantní terénní služba bude rodinám klientů k dispozici ve všední den od 16 do 19 hodin v budově v Mrázkově ulici v Soběslavi. Pracovníci terénní odlehčovací služby budou podle vedoucí odlehčovací služby Lenky Maťhové dojíždět na území MAS Lužnice přímo do rodin klientů v době, kdy to rodiny budou nejvíce potřebovat. "Cílem služby je nabídnout pečujícím čas na odpočinek, návštěvu kulturní či sportovní akce nebo zařízení neodkladných záležitostí. Kromě provozu sociální služby nabídneme i nadále pečujícím rodinám možnost individuální i skupinové psychologické konzultace," upřesnila Lenka Maťhová.

PANDEMIE ZDRŽELA

Rozjezd služby trochu zkomplikovala nastalá situace okolo koronavirové epidemie. "Nicméně právě terénní odlehčovací služba je jedna ze sociálních služeb Rolničky, která je v této chvíli v provozu. Pracovnice terénní odlehčovací služby pravidelně dojíždějí za našimi klienty domů, berou je na procházky a tráví s nimi čas tak, aby si rodina mohla na chvíli odpočinout. Návštěvy v rodinách se řídí platnými nařízeními vlády, která mají zamezit šíření koronavirové infekce. Klienti i pracovníci mají tedy roušky a jsou vybaveni desinfekčními prostředky,“ uzavřela Lenka Maťhová.

INFOBOX: Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska. Kromě 6 registrovaných sociálních služeb nabízí lidem s postižením i práci v chráněných dílnách, v Obchodech dobré vůle i v běžném provozu střediska. Rolnička dále provazuje dobrovolnické centrum a doplňkovou službu dopravy.